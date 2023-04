Afrique : Ethiopian Airlines de plus en plus concurrencée dans son pré carré

Le transport aérien africain est un paradoxe. Bien que la population totale du continent représente plus de 17 % de la population mondiale, le transport aérien africain ne représente que 3,1 % de l'ensemble du trafic aérien mondial. C'est dire que, à part pour des acteurs comme Ethiopian Airlines, South African Airways, EgyptAir et Royal Air Maroc, la connectivité aérienne de ce gigantesque continent est très largement sous-exploitée, avec des flottes de compagnies aériennes qui représentaient seulement 6 % de la flotte globale mondiale d'appareils de transport passagers et de cargo en 2020, selon les chiffres de l'AFFRA (Association des Compagnies Aériennes Africaines). Parallèlement, l'Afrique compte pour 19 % des accidents et des incidents du transport aérien mondial. Ce problème endémique de sécurité n'incite pas à la confiance pour les candidats au voyage et explique aussi que de nombreuses compagnies africaines soient interdites de vol dans de nombreuses régions du monde, notamment en Europe, avec la liste noire des compagnies interdites dans l'Union européenne. Néanmoins, une étude faite avant la crise du transport aérien mondial montre que, à l'horizon 2035, l'Afrique pourrait compter 192 millions de passagers aériens annuels supplémentaires pour atteindre un marché total de 303 millions de passagers, voyageant vers ou au départ d'une destination africaine. Les experts s'accordent à dire que le continent africain devrait être une des régions du monde les plus dynamiques en termes de croissance du transport aérien, avec une croissance annuelle moyenne de 5 % sur les vingt prochaines années. Néanmoins, un des obstacles rappelé de manière récurrente par l'IATA (Association internationale de transport aérien) est l'absence d'un accord de « ciel ouvert » à travers le continent qui permettrait aux compagnies aériennes d'exploiter des liaisons entre n'importe quelles paires de destinations africaines, sans être forcément obligées que ces routes soient reliées à leur hub principal.

Une stratégie multihub déjà ancienne

C'est ce qui explique notamment la stratégie multihub que la compagnie Ethiopian Airlines a développée depuis une quinzaine d'années. Le chantier précurseur de partenariat du transporteur éthiopien remonte à 2008, avec la création de la compagnie Asky Airlines (Togo). Selon l'accord qui a présidé à sa fondation, Ethiopian a pris 40 % du capital de la compagnie togolaise et lui a loué les premiers avions qui lui ont permis de démarrer ses activités. Asky Airlines dispose à présent d'une flotte de douze avions, comprenant quatre Boeing 737-700, sept Boeing 737-800 et un Bombardier Q400, et exploite une vingtaine de destinations en Afrique. En 2013, c'est au tour de la compagnie Malawian Airlines (rebaptisée Malawi Airlines depuis 2016) d'avoir été créée, avec un capital de compagnie réparti à 51 % pour le gouvernement du Malawi et à 49 % pour Ethiopian Airlines, qui a loué les avions et en assure la gestion. Après quelques années de négociations et quelques reports de lancement, la compagnie Zambia Airways « nouvelle formule » a de son côté redécollé le 1er décembre 2021 avec un vol inaugural entre Lusaka, la capitale zambienne et Ndola. Cette renaissance, 27 ans jour pour jour après un arrêt d'activités de la compagnie nationale zambienne s'est faite avec un capital détenu à 55 % par l'État zambien et à 45 % par Ethiopian Airlines.

Cette politique très volontariste de la compagnie d'Addis-Abeba a néanmoins connu quelques échecs, consécutifs à une trop grande fragilité initiale et à l'impact de la crise de la Covid-19. C'est notamment le cas de la petite compagnie Tchadia Airlines qui a été créée en août 2018, avec une participation d'Ethiopian Airlines à hauteur de 49 %, et qui a lancé son premier vol le 1er octobre 2018. Mais, suite à trois exercices consécutifs en perte (2019, 2020, 2021), la compagnie, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social, a jeté l'éponge en juillet 2022 et sa dissolution et sa liquidation ont été prononcées le 4 août 2022. Au Mozambique, Ethiopan avait lancé une filiale à 100 % avec des opérations qui avaient débuté en décembre 2018, avec une flotte constituée de Boeing 737-800 et des Bombardier Q400. Mais là encore, faisant face à la morsure de la crise du transport aérien international, Ethiopian Airlines a dû faire des choix et la compagnie a dû cesser ses opérations le 6 mai 2021.

Ces échecs n'ont néanmoins pas refroidi les ambitions d'Ethiopian Airlines. La compagnie éthiopienne a ainsi conclu un accord avec le gouvernement du Nigeria pour la relance de sa compagnie nationale. Rebaptisée Nigeria Air, la compagnie aura un capital détenu à 49 % par Ethiopian Airlines, avec une flotte de départ qui devrait être composée de Boeing 737 et de Bombardier Q400. Elle devrait être lancée au cours de l'année 2023. Après un accord avec le Congo en août 2022, Ethiopian Airlines devrait aussi participer au lancement d'une nouvelle compagnie baptisée Air Congo, mais la coexistence avec le transporteur actuel Congo Airways doit encore être éclaircie et a pour l'instant eu pour conséquence de retarder le lancement du projet.

EgyptAir essaie de dupliquer le modèle

La politique lancée par Ethiopian a donné des idées à d'autres grandes compagnies qui ont essayé de dupliquer le modèle expérimenté par le transporteur éthiopien. C'est notamment le cas d'EgyptAir qui a participé initialement à la relance d'une compagnie nationale au Ghana. Néanmoins, en janvier 2023, le gouvernement du Ghana a fait volte-face et a choisi le consultant Ashanti Airlines et son partenaire, le fonds d'investissement basé au Royaume-Uni Zotus Group, comme opérateurs industriels de la compagnie Ghana Airlines qui devrait décoller d'ici la fin de l'année 2023 avec une flotte qui devrait être composée de Bombardier Q400 et de Boeing 787 Dreamliner. Si le lancement se confirme, il s'agira d'une troisième naissance pour une compagnie nationale ghanéenne, après les liquidations de Ghana Airways en 2004 et celle de Ghana International Airlines en 2010. EgyptAir était aussi en négociation pour participer à la relance de Sudan Airways, mais là encore, l'opération n'a pas abouti. Lufthansa a été un temps pressentie pour prendre le relais mais finalement c'est un autre projet qui semble tenir la corde. Le conglomérat soudanais DAL Group, adossé à Air Arabia, le plus grand opérateur low cost du Moyen-Orient, qui dispose déjà de filiales au Maroc et en Égypte, envisage de lancer un nouveau transporteur low cost au Soudan, baptisé « Air Arabia Sudan » et serait basé à Khartoum.

Qatar Airways entre dans la danse

C'est aussi de la région du Golfe qu'un nouveau concurrent est venu se joindre à la grande bataille pour le contrôle du ciel africain. Début février 2020, lors du « CAPA Qatar Aviation Aeropolitical and Regulatory Summit » à Doha, Akbar Al Baker, le directeur général de la compagnie de Doha, a confirmé que Qatar Airways était en phase de négociation pour acquérir jusqu'à 49 % du capital de RwandAir, selon un processus complexe qui pourrait s'étendre sur plusieurs années. Quelques mois plus tôt, le 9 décembre 2019, Qatar Airways et le gouvernement rwandais avaient annoncé un premier partenariat d'investissement. Selon cet accord, la compagnie de Doha a pris une participation majoritaire de 60 % dans le nouvel aéroport de Bugesera, situé à 25 km au sud-est de la capitale rwandaise, Kigali. Dans le cadre de l'accord, Qatar Airways a aidé à construire et à gérer la nouvelle infrastructure aéroportuaire de 1,3 Md$. Dans une première phase de construction, le nouvel aéroport aurait une capacité de sept millions de passagers. La seconde phase de construction, finalisée à l'horizon 2032, la capacité de la plateforme devrait doubler à quatorze millions de passagers. Le directeur général de Qatar Airways a estimé que l'Afrique avait une potentialité de croissance énorme en termes de transport aérien et que la nouvelle plateforme aéroportuaire de Bugesera pouvait être une plaque tournante très efficace dans un pays stable situé au coeur de l'Afrique. Le 6 octobre 2021, Qatar Airways et RwandAir ont annoncé un grand partenariat d'exploitation avec des partages de codes sur un total de 65 destinations. Dans le cadre de cet accord, RwandAir a lancé une nouvelle ligne entre Kigali et Doha en décembre 2021, remplaçant Qatar Airways en tant qu'opérateur sur la ligne. En septembre 2022, la direction de RwandAir a annoncé enfin son intention de rejoindre l'alliance oneworld, dont Qatar Airways, son nouveau partenaire stratégique est un membre très important. La compagnie rwandaise opère déjà des vols entre Kigali et Londres-Heathrow, après avoir quitté Gatwick en 2020, pour bénéficier du trafic de correspondances.

À côté de Qatar Airways, Emirates a elle aussi bien identifié les potentiels de développement des routes africaines. Elle a repris la totalité de ses 22 routes vers le continent africain, qui représentent 8 % des revenus totaux de la compagnie de Dubaï pour l'exercice 2021- 2022. Emirates dessert ainsi en direct Lagos et Abuja (Nigeria), trois destinations en Afrique du Sud, la Guinée, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Soudan, le Kenya et bien d'autres. Et elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle envisageait de renforcer ses fréquences vers l'Afrique. Les 30 Boeing 787 et les 50 Airbus A350 que la compagnie de Dubaï a en commande pourraient précisément lui permettre de renforcer son réseau africain.