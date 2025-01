Afrijet continue de développer son réseau

Port Harcourt au Nigeria puis Bangui en Centrafrique

La compagnie aérienne gabonaise Afrijet continue de renforcer son réseau. Depuis le 21 janvier, le transporteur relie Libreville à Port Harcourt au Nigeria à raison de deux vols par semaine. Puis, le 19 février prochain suivra la desserte de Bangui en République centrafricaine à raison d'un vol hebdomadaire. Puis, en avril, la fréquence entre Libreville et Bangui passera à trois vols hebdomadaires. Afrijet se déploie déjà sur le Congo, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Bénin, la République démocratique du Congo et Sao Tomé-et-Principe.

ATR 72-600 et Bombardier CRJ-900

Afrijet assure l'essentiel de ses vols au moyen de l'ATR 72-600 aménagé pour 62 passagers répartis en huit pour la classe Affaires et 54 en classe Economique. A fin 2024, la compagnie aérienne comptait cinq ATR 72-600 flambants neuf en flotte aux côtés d'un ATR 42-500. En juin 2023, le transporteur avait loué un Bombardier CRJ-900 pour prendre en compte la hausse du trafic pendant la saison estivale, notamment en provenance et à destination du Bénin et du Congo-Brazzaville. Rebelote donc puisque Bangui sera desservie au moyen du CRJ-900.

L'Afrique du Sud, la prochaine étape

En juin 2023, le CRJ-900 avait été loué auprès de la compagnie aérienne sud-africaine CemAir. Cela tombe bien car Afrijet a le projet de desservir également Johannesburg en Afrique du sud. Le CRJ-900 permettant aussi de réduire les temps de rotation sur certaines routes actuelles.