Aerovironment remporte un contrat avec l'OTAN

Nouveau contrat pour Aerovironment.

Aerovironment a annoncé le 10 juin avoir remporté un contrat avec l'OTAN, et plus précisément avec la Nato Support and Procurement Agency (NSPA). D'une valeur de 9,8M$, celui-ci vise à fournir à l'OTAN des drones Raven et Puma. Ces deux contrats, signés respectivement les 5 mars et 16 avril derniers, devraient donner lieu à des livraisons d'ici à la fin de l'année. L'industriel estime ainsi pouvoir remettre les drones Raven d'ici août 2020 et les Puma pour octobre prochain.



Soutien.

Outre l'acquisition d'aéronefs, le contrat passé entre Aerovironment et la NSPA inclut une option pour le soutien logistique des appareils. Si l'option est activée, ce contrat s'étendra alors sur trois ans et représentera au total un montant de 80 M$.



Interopérabilité.

Le vice-président du développement commercial d'Aerovironment s'est félicité de ce contrat, venant renforcer l'interopérabilité de l'OTAN et des Etats-Unis, qui opèrent d'ores et déjà plusieurs drones de l'industriel. « Les systèmes de drones tactiques d'Aerovironment, tels que les Raven et Puma, ont aidé à transformer la façon dans les Etats-Unis et les forces alliés se préparent, s'entrainent, s'équipent et opèrent » a déclaré Rick Pedigo.