Aerospace Meetings Casablanca - JT A&C 30/10

Retrouvez l’actualité de la première convention d’affaires d’Afrique pour l’industrie aéronautique et spatiale dans Air & Cosmos. Aujourd’hui : - Interview du Président du GIMAS (Groupement des Industries Marocaines Aeronatiques et Spatiales). - Les industriels français confortent leur position au Maroc : Cluster Auvergne Rhone Alpes, Institut de Soudure, Tecalemit Aerospace. - Un salon de plus en plus international : UMI, HAAST, WFL, Tungaloy, Rolls-Royce. – Interview du Directeur général de l’Agence de développement, des investissements et des exportations.