Aerospace Meetings Casablanca - JT A&C 29/10

Retrouvez l’actualité de la première convention d’affaires d’Afrique pour l’industrie aéronautique et spatiale dans Air & Cosmos. Aujourd’hui : - Rencontre avec Stéphane Castet, le CEO d’ABE, organisateur de l’événement. - Interview du Ministre marocain de l’Industrie, du Commerce et de l’Industrie verte et digitale. – Conférence : la fabrication additive : Aerospace Valley, WeAre Tech, Avio Aero. – Les industriels marocains à l’offensive : CE3M, TDM Aerospace, C2TM, Aeroauto Maroc.