Aeromart, le salon de la reprise des secteurs aéronautique et spatial, présenté dans Air&Cosmos du 27 novembre

Malgré la situation difficile de ce début d'année 2020, la convention d’affaires Aeromart est maintenue ! Elle se tiendra dans le nouveau Parc des Expositions de Toulouse, du 1er au 3 décembre 2020. Aujourd'hui plus que jamais, les acteurs internationaux de l’aéronautique et du spatial ont besoin de se rencontrer et d’échanger afin d'assurer une relance et une reprise durables de ces secteurs. Aeromart Toulouse est le seul événement aéronautique mondial, programmé et maintenu, en 2020.

La parité femme/homme dans les industries aéronautique et spatiale : une table ronde pour mieux comprendre les défis actuels.

Un espace « Toulouse & Occitanie » sera de nouveau mis en place pour promouvoir notre territoire, nos entreprises et nos savoir-faire auprès d’investisseurs potentiels : il accueillera une dizaine de start-up aéronautiques et spatiales innovantes de moins de 5 ans. Des actions pour valoriser les PME régionales : temps de rencontres avec la presse, pitchs start-up, etc.

Des journées de présentation en région

A l'initiative d'AD'OCC, l'agence de développement économique de la Région Occitanie, des acteurs de la Team France Occitanie, des CCI, d'Aerospace Valley et d'abe, des journées de présentation destinées aux industriels de la région, se dérouleront à compter du 15 septembre. L'occasion de découvrir le plan régional de soutien à l'aéronautique et au spatial, le programme prévisionnel de démarches collectives 2020-2021 et les nouvelles mesures financières mises en place pour une reprise d'activité optimisée.

Rétrospective 2018 :

3 000 participants et plus de 16 000 rendez-vous d’affaires.

Les régions aéronautiques françaises représentées : Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Î le-de-France, Normandie, PACA, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes.

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, le-de-France, Normandie, PACA, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Une forte présence internationale avec plus de 1 500 entreprises et 45 pays représentés.

avec plus de 1 500 entreprises et 45 pays représentés. De grands donneurs d’ordre et OEMS internationaux parmi lesquels figuraient : Airbus, ATR, Avic, Bombardier, CNES, Dassault Aviation, Embraer , Aciturri Aeronautica, Aernnova Aerospace, Aero Vodochody Aerospace, Corse Composites Aéronautiques, Latécoère, Liebherr Aerospace, Mecachrome, Premium Aerotec, Rockwell Collins Safran, Stelia Aerospace, Thales Alenia Space, TAI - Turkish Aerospace Industrie, Turkish Airline Technics Inc., Zodiac, etc.

Aeromart 2020 aura le plaisir d’accueillir :

Les régions aéronautiques françaises : Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Î le-de-France, Normandie, PACA, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté.

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, le-de-France, Normandie, PACA, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Les délégations étrangères , en présentiel ou en virtuel : Belgique, Allemagne, Espagne, Autriche, Corée du Sud (virtuel), Canada (virtuel), Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Tunisie, Malaisie (virtuel), Philippine (virtuel), Maroc, Mexique (virtuel), Japon, Irlande, Brésil (virtuel), Portugal.

, en présentiel ou en virtuel : Belgique, Allemagne, Espagne, Autriche, Corée du Sud (virtuel), Canada (virtuel), Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Tunisie, Malaisie (virtuel), Philippine (virtuel), Maroc, Mexique (virtuel), Japon, Irlande, Brésil (virtuel), Portugal. De grands donneurs d’ordre et OEMS internationaux : Airbus, ATR, Avic, Boeing, Bombardier, Embraer , Aciturri Aeronautica, Aernnova Aerospace, Latécoère, Liebherr Aerospace, Mecachrome, Safran, Thales Alenia Space, Rolls Royce, Comac, UTC, Daher…

A propos d’Aeromart :

L’agence AD’OCC et la Chambre de Commerce et d’Industrie Toulouse Haute-Garonne assurent ensemble la maîtrise d’ouvrage d’Aeromart. La commercialisation et la mise en œuvre sont assurées par le groupe abe - advanced business events - leader mondial dans l’organisation de conventions d’affaires. Aeromart est soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la CCI Toulouse Haute-Garonne et Toulouse Métropole. Depuis 2008, Aeromart est également organisé sur d’autres continents, Toulouse restant de loin la plus importante convention d’affaires : en 22 ans, Aeromart a connu une croissance exponentielle :

En 1996 : 250 participants,10 pays, 350 rendez-vous d’affaires organisés.

250 participants,10 pays, 350 rendez-vous d’affaires organisés. En 2018 : plus de 3000 participants,45 pays, 16 000 rendez-vous d’affaires organisés.

