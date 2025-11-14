Aeroforum : qui a reçu les trophées de La Tribune ?
publié le 14 novembre 2025 à 10:00

Ce jeudi 13 novembre, La Tribune a donné rendez-vous au monde de l’industrie aéronautique pour son événement, l’Aeroforum, avec comme ligne rouge la souveraineté. La rédaction de La Tribune a remis ses trophées. Qui sont les lauréats ?

Comme tous les ans, La Tribune a tenu son Aeroforum. La rédaction a convoqué le monde de l’aéronautique à l’aéroport de Toulouse Blagnac autour du thème chatouilleux de la souveraineté de la filière. Les tables rondes ont abordé les questions de l’avenir des acteurs européens dans les incertitudes de l’écosystème mondial, des leviers de financement, et des points critiques garants de cette souveraineté. L’Aeroforum a pu entendre les témoignages de Didier Kayat, PDG de Daher, de Yannick Assouad, vice-présidente exécutive avionique de Thales, ou encore de Sébastien Chaussoy, directeur associé et cofondateur de CYLAD.

Entre deux interventions, La Tribune a remis plusieurs trophées. Les récipiendaires sont les suivants :

  • Catégorie « Transformation » (parrainé par Expleo) : Dedienne Aerospace, société leader dans les outillages de maintenance aéronautique pour le civil et le militaire. Autres nommés : Ametra Group, JPB Système.
  • Catégorie « Drones militaires » (parrainé par Toulouse Métropole) : Delair, constructeur de  drones fondé en 2011. Autres nommés : Fly-R, Tekever.
  • Catégorie « Croissance externe » (parrainé par Spherea Group) : Demgy, groupe spécialisé dans la fabrication de solutions plastiques et composites hautes performances, acteur de la décarbonation. Autres nommés : Domusa Group, Sunaero
  • Catégorie "Aviation décarbonée » (parrainé par la Région Occitanie) : Ascendance, start-up créée en 2018 qui développe un système de propulsion hybride et un eVTOL (avion à décollage et atterrissage vertical) équipé de cette propulsion. Autres nommés : Blue Spirit Aero, H3 Dynamics

La Tribune a également remis son Prix de la personnalité de l’année à Philippe Berna, médiateur du GIFAS.

