Aeroforum : qui a reçu les trophées de La Tribune ?

Ce jeudi 13 novembre, La Tribune a donné rendez-vous au monde de l’industrie aéronautique pour son événement, l’Aeroforum, avec comme ligne rouge la souveraineté. La rédaction de La Tribune a remis ses trophées. Qui sont les lauréats ?
Comme tous les ans, La Tribune a tenu son Aeroforum. La rédaction a convoqué le monde de l’aéronautique à l’aéroport de Toulouse Blagnac autour du thème chatouilleux de la souveraineté de la filière. Les tables rondes ont abordé les questions de l’avenir des acteurs européens dans les incertitudes de l’écosystème mondial, des leviers de financement, et des points critiques garants de cette souveraineté. L’Aeroforum a pu entendre les témoignages de Didier Kayat, PDG de Daher, de Yannick Assouad, vice-présidente exécutive avionique de Thales, ou encore de Sébastien Chaussoy, directeur associé et cofondateur de CYLAD.
Entre deux interventions, La Tribune a remis plusieurs trophées. Les récipiendaires sont les suivants :
La Tribune a également remis son Prix de la personnalité de l’année à Philippe Berna, médiateur du GIFAS.
