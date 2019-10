Aeroflot annule ses 22 Boeing 787

Les 22 Boeing 787 commandés par Aeroflot et Avia Capital Services ont disparu du carnet de commandes du constructeur américain. La compagnie aérienne russe a en effet annulé ce contrat passé en 2007 et portant uniquement sur des Boeing 787-8 avant que Aeroflot ne transforme quatre d'entre eux en 787-9. En 2015, Aeroflot avait déjà cherché à annuler sans succès cette commande. D'où la décision de transférer "tous les droits et obligations" du contrat à Avia Capital Services, filiale du consortium d'Etat russe Rostec. En août dernier, Avia Capital Services, qui avait commandé 35 Boeing 737 MAX, avait déposé plainte contre le constructeur américain "pour avoir dissimulé des informations critiques sur la sécurité de ces avions". Avia Capital Services réclamait 115 M$ à titre de dommages compensatoires et plusieurs fois ce même montant à titre de "dommages-intérêts punitifs".