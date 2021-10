AEROBAY, la place de marché digitale de pièces de rechanges Hélico & Aero prend de l’altitude

AEROBAY lance sa nouvelle plateforme digitale 2.0 : plus de services, plus de connectivité et de fonctionnalités pour accompagner les clients dans la digitalisation de leurs services de vente de rechange et de MRO

Lancée en 2016 sur un marché assez peu digitalisé, AEROBAY est devenue en 5 ans, une référence internationale dans la vente & la distribution en ligne de stocks surplus de rechange pour les marchés hélicoptères & aviation commerciale. Sur un marché dominé par des solutions US, AEROBAY se démarque de ses concurrents par une plateforme digitale totalement intégrée, depuis l’offre de l’acheteur, la commande en-ligne, jusqu’au paiement & la livraison. Richard HERVE, CEO, s’explique sur l’avantage principal de la marketplace : « Click, Buy & Collect or be Delivered » est une réalité sur AEROBAY. Nous traitons complètement une commande d’achat en 3-5 jours, là ou la plupart des compagnies du secteur mettent jusque 2 semaines. Pour cela, nous avons digitalisé & automatisé le processus administratif, financier & documentaire. AEROBAY se positionne sur un marché mondial en forte croissance, où l’offre de stocks surplus augmente considérablement, et où les pratiques d’achat-vente évoluent avec Internet. La période de Pandémie a montré l’obligation pour les entreprises aéronautique d’améliorer leur processus de vente de services MRO (maintenance, réparation, distribution de rechange), par des solutions de vente multicanal, où les équipes commerciales & support clients sont délocalisées mais toujours connectées. Avec + 5000 utilisateurs enregistrés, et + 1000 demandes de cotation journalières, AEROBAY devient un carrefour digital de référence pour l’achat-vente de pièces de rechanges. De Nouveaux SERVICES pour les Clients Avec cette nouvelle version 2.0, AEROBAY étend son offre de services pour la vente en-ligne de pièces NEUVES & OCCASIONS : Une solution E-commerce (Premium E-Shop) dédiée aux fournisseurs de pièces de rechange neuves, consommables, outillages, produits chimiques, distributeurs, souhaitant disposer d’une solution digitale propriétaire de vente en direct. Sans titre.png © Fermer Une solution complète de gestion des assets clients, depuis leur évaluation sur le marché de l’occasion, leur consignation, jusque la vente en lot ou à l’unité, et la distribution. Sans titre.png © Fermer AEROBAY souhaite aller plus loin, et travaille déjà à l’intégration de sa marketplace au plus près des usages des utilisateurs finaux (opérateurs helicoptères, airlines), par des connecteurs & API intégrés dans les logiciels de gestion de maintenance et de la navigabilité. Intéressé par nos services, venez nous rencontrer sur : www.aero-bay.com