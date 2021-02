Aero India 2021 : la filière aéro française est présente

20 sociétés sous le Pavillon France du Gifas

Malgré la crise sanitaire et ses contraintes, la filière aérospatiale française est présente au Salon Aero India 2021 qui vient d'ouvrir ses portes ce mercredi 3 février et qui se déroule jusqu'au 5 février à Bangalore. Fédéré par le GIFAS, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, le Pavillon France accueille 20 entreprises : ABC - Aerocampus Aquitaine - ASB Group - Axon’Câble - Cimulec Groupe - Dassault Aviation / Rafale International - Faure Herman - First Switchtech - Gaches Chimie - Novae - NSE - Pinette P.E.I. - PSD Aero - Rafaut Group - Recaero - Roxel - Safran - Techman Head - Thales - UUDS Magnum Aero.

La carte du "make in India"

S'ajoutent des sociétés qui exposent directement : Airbus - Dassault Systèmes - Liebherr Aerospace - Lisi Aerospace (ANKIT) - Nicomatic India - MBDA - Stäubli Tec-System. une fois de plus, la France affiche, une fois de plus, la plus forte représentation étrangère au salon de Bangalore. Cette présence témoigne de l'importance de l'Inde pour les industriels français qui jouent la carte du "make in India" dans le cadre du partenariat stratégique entre la France et l'Inde. Plus de 60 entreprises françaises ont désormais une présence en Inde par le biais d'implantations industrielles et/ou de bureaux de représentations. Une présence dont les PME sont loin d'être absentes. A l'instar de Turgis et Gaillard Industries, très active sur le marché indien, et qui monte aussi en puissance dans le secteur du MCO, services et équipements.

Un mega contrat Rafale et MRTT dans les tuyaux

Cette forte présence, qui fait suite à l'opération de projection de puissance Skyros menée il y a peu par l'Armée de l'Air et de l'Espace, s'inscrit dans un contexte de mega contrat portant sur une nouvelle tranche d'avions de combat Dassault Rafale, de ravitailleurs Airbus MRTT et même d'hélicoptères Airbus Panther. ,