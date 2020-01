Aer Lingus mise plus que jamais sur l'Airbus A321LR

L'Airbus A321LR est clairement un outil de conquête transatlantique pour Aer Lingus. Les deux premiers exemplaires réceptionnés en juillet et septembre (le troisième est arrivé en octobre) ont participé à ce trafic record de plus de 2,5 millions de passagers sur les liaisons transatlantiques de la compagnie aérienne. Avec un retour clients satisfaisant puisque Dave Shepherd, directeur commercial d'Aer Lingus, estime que la stratégie de conquête du transporteur "implique l’introduction de nouveaux appareils et de nouvelles dessertes, l’augmentation de notre capacité et le maintien de notre engagement à délivrer un service 4 étoiles à nos passagers. À titre d’exemple, nous avons intégré cet été deux nouveaux Airbus A321LR à notre flotte". Et le directeur commercial d'Aer Lingus d'ajouter : "nous attendons, en 2020, la livraison d’autres appareils nouvelle génération dont nous pensons qu’ils transformeront notre offre long-courrier avec leur capacité à desservir des destinations lointaines grâce à des avions au fuselage étroit. Cela ouvre des possibilités de lancement de nouvelles lignes en Amérique du Nord pour Aer Lingus dans le futur". Cliente de l'Airbus A321LR, Aer Lingus recevra aussi de l'A321XLR issus du lot commandé par le groupe IAG.