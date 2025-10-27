AEGIS 25 : les défenses aériennes sol-air françaises se frottent aux missions SEAD des Rafale et Mirage 2000
Gaétan Powis
publié le 27 octobre 2025 à 12:31

L’Armée de Terre a récemment organisé son exercice annuel antiaérien AEGIS. Le Massif central a eu l’occasion de voir se déployer des systèmes antiaériens Mistral mais aussi Mamba de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Dans les airs, les Mirage 2000 et Rafale effectuaient des sorties alliées mais aussi et surtout, ennemies, en charge de supprimer ces mêmes défenses antiaériennes.

L’Armée de Terre en sol-air

La mi-octobre a été intense pour les unités de défense aérienne des Forces armées françaises. En effet, durant cette période l’Armée de terre a organisé son exercice annuel antiaérien AEGIS. AEGIS 25 était piloté cette année par la 19ème brigade d’artillerie (19e BART) et visait tester

27/10/2025 12:31
Défense

L’Armée de Terre a récemment organisé son exercice annuel antiaérien AEGIS. Le Massif central a eu l’occasion de voir se déployer des systèmes antiaériens Mistral mais aussi Mamba de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Dans les airs, les Mirage 2000 et Rafale effectuaient des sorties alliées mais aussi et surtout, ennemies, en charge de supprimer ces mêmes défenses antiaériennes.

L’Armée de Terre en sol-air

La mi-octobre a été intense pour les unités de défense aérienne des Forces armées françaises. En effet, durant cette période l’Armée de terre a organisé son exercice annuel antiaérien AEGIS. AEGIS 25 était piloté cette année par la 19ème brigade d’artillerie (19e BART) et visait tester les procédures et tactiques de l’artillerie sol-air dans un environnement

