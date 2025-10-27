AEGIS 25 : les défenses aériennes sol-air françaises se frottent aux missions SEAD des Rafale et Mirage 2000

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
L’Armée de Terre a récemment organisé son exercice annuel antiaérien AEGIS. Le Massif central a eu l’occasion de voir se déployer des systèmes antiaériens Mistral mais aussi Mamba de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Dans les airs, les Mirage 2000 et Rafale effectuaient des sorties alliées mais aussi et surtout, ennemies, en charge de supprimer ces mêmes défenses antiaériennes.
La mi-octobre a été intense pour les unités de défense aérienne des Forces armées françaises. En effet, durant cette période l’Armée de terre a organisé son exercice annuel antiaérien AEGIS. AEGIS 25 était piloté cette année par la 19ème brigade d’artillerie (19e BART) et visait tester
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
L’Armée de Terre a récemment organisé son exercice annuel antiaérien AEGIS. Le Massif central a eu l’occasion de voir se déployer des systèmes antiaériens Mistral mais aussi Mamba de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Dans les airs, les Mirage 2000 et Rafale effectuaient des sorties alliées mais aussi et surtout, ennemies, en charge de supprimer ces mêmes défenses antiaériennes.
La mi-octobre a été intense pour les unités de défense aérienne des Forces armées françaises. En effet, durant cette période l’Armée de terre a organisé son exercice annuel antiaérien AEGIS. AEGIS 25 était piloté cette année par la 19ème brigade d’artillerie (19e BART) et visait tester les procédures et tactiques de l’artillerie sol-air dans un environnement
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte