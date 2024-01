AEGEAN fête ses quinze ans de présence en France

Depuis son vol inaugural d’Athènes à Paris en 2008, AEGEAN a transporté pas moins de 10,5 millions de passagers depuis la France. La compagnie aérienne s’envole depuis les villes françaises de Nice, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes et Toulouse vers Athènes et Héraklion mais dessert aussi des aéroports plus secondaires comme Brest et Deauville vers Héraklion. Depuis Paris, AEGEAN dessert les villes d’Athènes, Héraklion et Thessalonique. Rien qu’en 2023, 750 000 passagers ont empruntés les vols AEGEAN entre la France et la Grèce.

Au-delà de ses ambitions affichées et de son affection pour la France, AEGEAN est gratifiée par la fidélité croissante des voyageurs français envers les destinations grecques. Les cinq destinations favorites des voyageurs français, par ordre de préférence, sont les suivantes : Athènes, Héraklion Rhodes, Thessalonique ou encore Kos. Côté grec, tout aussi désireux de découvrir le territoire français, Paris est suivi par Nice, Lyon et Marseille.

180 destinations dans 49 pays

AEGEAN et sa filiale Olympic Air ont transporté 15,5 millions de passagers en 2023 et ont proposé un total de 18,5 millions de sièges. Le programme de vols pour l'année 2023 couvrait un réseau de 180 destinations dans 49 pays, avec 307 itinéraires depuis les 10 bases de la compagnie en Grèce et à l'étranger, disposant d'une flotte de 76 avions, y compris les tout nouveaux Airbus A320 et A321neo. Depuis la France, AEGEAN n’a cessé d’étoffer ses vols et opère jusqu’à 73 vols directs par semaine depuis 10 villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Deauville, Bâle-Mulhouse, Brest et Nice) vers 3 destinations grecques (Athènes, Héraklion et Thessalonique).