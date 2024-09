AEGEAN entre au capital de Volotea, et resserre ses liens avec la compagnie espagnole

Rapprochement au niveau des compagnies régionales européennes. La low cost espagnole Volotea a annoncé le 3 septembre un renfort de ses fonds propres à hauteur de 100 millions d'euros et dans le même temps, l'entrée à son capital de la compagnie grecque AEGEAN. La compagnie espagnole va renforcer son capital dans un premier temps à hauteur de 50 millions d'euros, dont 25 millions seront apportés par AEGEAN. Les 25 millions d'euros restants seront apportés par les investisseurs historiques de Volotea, notamment l'équipe de direction dirigée par le PDG et fondateur, Carlos Muñoz. Une autre tranche de 50 millions d'euros devrait être exécutée d'ici le premier trimestre 2025, avec la même répartition des contributions. AEGEAN devrait détenir une participation au capital de Volotea de 13% à la fin de la première phase et devrait atteindre 21% à l'issue de la deuxième phase.

Une co-entreprise mise en place entre les deux compagnies

Parallèlement à cette opération capitalistique, les deux compagnies ont annoncé la mise en place d'une co-entreprise pour exploiter leurs liaisons respectives. Depuis 2021, les deux compagnies aériennes ont conclu un accord bilatéral pour commercialiser des vols en partage de codes sur les liaisons internationales existantes en Italie, en France, en Espagne et en Grèce, ce qui permet aux clients de chaque compagnie de bénéficier d'un réseau de destinations élargi. À cet égard, la co-entreprise commerciale signée aujourd'hui à Athènes prévoit également d'étendre leur collaboration en partage de code, d'optimiser et de fournir des services coordonnés afin d'offrir davantage d'options de connectivité aux passagers. Parmi les nouveaux avantages commerciaux, citons l'augmentation du nombre de sièges et des liaisons en Grèce, en particulier vers les îles grecques, ainsi que de nouvelles liaisons internationales au départ de la France et de l'Italie qui n'ont jamais été desservies auparavant. Les deux compagnies offriront collectivement un total de 140 liaisons. Les positions d'Athènes et de Thessalonique en tant que hubs clés seront également renforcées, tandis que la connectivité avec les îles grecques sera considérablement améliorée, en particulier sur les routes vers Corfou, Héraklion et Rhodes.

Volotea en bonne forme

Volotea a clôturé le dernier exercice fiscal avec un chiffre d'affaires de 694 millions d'euros, soit 24,6 % de plus que l'année précédente. La compagnie aérienne espagnole prévoit de transporter entre 11,5 et 12 millions de passagers en 2024, en proposant plus de 450 routes dans 18 pays européens.