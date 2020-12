Aegean Airlines va fortement remonter en puissance en 2021

Afin d'irriguer au mieux le pays et soutenir le redémarrage de l'industrie touristique en Grèce, la compagnie aérienne Aegean Airlines va fortement renforcer son réseau pour la saison d'été 2021. Le transporteur va ainsi positionner entre 17 et 20 appareils de sa flotte au départ d'aéroports grecs régionaux pour proposer un total de 65 lignes régulières internationales. 4 appareils seront ainsi positionnés à Thessalonique, 7 à 8 à Heraklion, 2 à 4 à Rhodes, 1 à La Canée, Corfou, Mykonos et Santorin. Ces lignes régulières seront complétées par 50 autres rotations supplémentaires dédiées aux vols charters, ce qui portera à plus de 100 le nombre de destinations desservies. 37 à 40 avions resteront à Athènes, le hub principal d'Aegean Airlines.

5 nouvelles liaisons au départ de France

Au départ de France, Aegean Airlines prévoit de desservir à nouveau à partir d'avril 2021 un total de 8 aéroports (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest et Deauville) vers 6 destinations : Thessalonique, Heraklion, Rhodes, Santorin, Mykonos et Corfou). La compagnie opérera ainsi 17 lignes différentes, et jusqu'à 40 vols par semaine. Aegean inaugurera aussi cinq nouvelles liaisons au départ de France : Paris CDG-Santorin (2 vols hebdomadaires), Paris CDG-Mykonos (3 vols hebdomadaires), Paris CDG-Corfou (2 vols hebdomadaires), Lyon-Mykonos (2 vols hebdomadaires) et Lyon-Corfou (2 vols hebdomadaires. Aegean Airlines exploitera par ailleurs des vols déjà exploités au départ de Paris CDG (Héraklion 7/7, Rhodes 3/7), Brest (Héraklion 1/7), Bordeaux (Héraklion 2/7), Deauville (Héraklion 1/7), Lyon (Héraklion 3/7, Rhodes 2/7), Marseille (Héraklion 2/7, Rhodes 1/7), Nantes (Héraklion 3/7), Toulouse (Héraklion 2/7).