ADP a accueilli 379 millions de passagers dans ses aéroports en 2025 (+4,2%)

Le groupe ADP a le sourire. Avec un total de 379 millions de passagers, le trafic global du gestionnaire aéroportuaire a connu une croissance de 4,2 % par rapport à 2024. Le trafic de Paris Aéroport (Roissy et Orly), avec un total de 107 millions de passagers, ne parvient pas tout à fait à rattraper le niveau pré-crise de 2019 (108 millions de passagers). Il reste néanmoins en hausse de 3,4 % par rapport à 2024. Les chiffres globaux de Paris Aéroport laissent voir la continuation de la baisse structurelle du trafic métropolitain (-2 % par rapport à 2024), un bonne tenue du trafic de et vers l'Amérique du Nord (+1,6% par rapport à 2024, à 106,7 % du niveau pré-crise), une forte dynamique sur le réseau Afrique (+4 % par rapport à 2024, 121,5 % de l'exercice 2019) et l'atteinte d'une quasi-reprise avec l'Asie-Pacifique (+6,9 % par rapport à 2024, à 91,3 % de l'exercice 2019).

Hausse à deux chiffres du résultat net et du résultat d'exploitation

Du côté financier, le groupe ADP a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% à plus de 6,7 Md€, en raison de la croissance du trafic à Paris comme à l'international, et à la bonne dynamique des activités de services. Le résultat opérationnel courant ressort à plus de 1,1 Md€ en progression de 17,2%. Le résultat net part du Groupe est en hausse de 11,7%, pour s'établir à 382 millions d'euros, incluant 92 millions au titre de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France. Il s'établit à 494 millions d'euros en neutralisant les éléments ponctuels. Pour l'année 2026, le groupe ADP table sur une croissance du trafic à Paris entre +1,5% et +2,5%.