ADDEV Materials acquiert la société néerlandaise SECOA

Opération de croissance externe pour ADDEV Materials

La société lyonnaise ADDEV Materials vient de réaliser une opération de croissance externe avec le rachat de la société néerlandaise SECOA pour "SEalants COatings Adhesives". Basée à Dordrecht, près de Rotterdam; et avec des relais en Europe; SECOA est "spécialisée dans la distribution de produits de traitements de surfaces, peintures, colles, mastics, nettoyants et lubrifiants ainsi que de rubans adhésifs, et autres produits de spécialité pour l'industrie aéronautique et la défense", indique ADDEV Materials.

Plus de proximité avec l'Europe Centrale

Avec SECOA, ADDEV Materials accroît son empreinte géographique au Benelux mais aussi et notamment en Europe Centrale. "Grâce à l’acquisition de SECOA, nous renforçons notre positionnement géographique en Europe Centrale et notre savoir-faire sur les métiers de la maintenance, afin de proposer avec une plus grande proximité notre offre complète de produits chimiques et services sur-mesure », souligne Julien Duvanel, CEO Aerospace & Defense d'ADDEV Materials.

Bien connue dans le secteur de la MRO civile et militaire

Fondée en 1993, SECOA s'est appuyée sur les relations nouées avec des grands fabricants mondiaux comme PPG, 3M, ou encore Momentive et ses savoir-faire pour répondre aux besoins sur mesure des secteurs aéronautique et défense en matière d'opérations de maintenance et de réparation (MRO). "Certifiée ISO 9001 et AS 9120, l’entreprise maitrise parfaitement l’étiquetage, l’emballage et la documentation sur mesure, conformes à la règlementation REACH. SECOA est agréée et dispose d’équipes qualifiées pour le traitement des marchandises dangereuses transportées par voie aérienne", rappelle ADDEV Materials.