ACI Europe et Eurocontrol signent un partenariat sur l'environnement

Eamonn Brennan, le directeur général d'Eurocontrol et Olivier Jankovec, le directeur général d'ACI Europe (la branche européenne du Conseil international des aéroports) ont signé le 27 janvier un protocole d'accord pour améliorer la coopération entre les deux organismes sur les sujets de la stabilité, la sécurité et de la décarbonation du transport aérien en Europe.

L'objectif du "Ciel unique européen"

Le protocole d'accord, qui remplace un accord précédent datant de 2008, met en place un nouveau cadre de coopération autour de deux piliers : une meilleure efficacité du transport aérien et un transport aérien plus respectueux de l'environnement et décarboné. Concernant le transport aérien plus efficace, l'idée est de mieux utiliser la capacité existante et de trouver les moyens de libérer de la capacité supplémentaire aussi bien dans les airs que sur les plateformes aéroportuaires. Cela passera par un échange d'informations constant entre le NOP (Network Operation Plan) et l'AOP (Airport Operation Plan). Cela passera aussi par la coopération constante d'ACI Europe avec ses membres et le responsable réseau d'Eurocontrol. Eurocontrol est aussi membre permanent du TOSC (Comité Technique, Opérations et Sécurité) d'ACI Europe. Les fonctions de réseau sont un pilier clé du projet de "Ciel Unique Européen" de l'Union Européenne. Rappelons que les aéroports et les compagnies aériennes demandent depuis très longtemps une accélération de la mise en place de ce projet et une remise à niveau de l'ensemble du contrôle aérien en Europe, qui pourrait permettre une meilleure efficacité de l'ensemble du transport aérien en Europe et donc une réduction notable des émissions de carbone.

Collaboration des programmes environnementaux

Sur le plan environnemental, le protocole d'accord prévoit aussi une meilleur coopération entre le programme "Airport Carbon Accreditation" développé par ACI Europe et le "Collaborative Environmental Management"(CEM) mis en place par Eurocontrol. "Le nombre de vols a chuté de 44% à travers l'Europe l'année dernière pour atteindre 6,2 millions, pendant que le trafic passagers a de son côté chuté de 59%, avec une perte de trafic de 1,4 milliard de passagers. Eurocontrol est concentrée sur le soutien à l'aviation européenne et travaille étroitement avec les aéroports pour proposer une meilleur efficacité opérationnelle et des solutions durables à mesure que nous sortons de la pandémie", a déclaré Eamonn Brennan.