ACI Europe et A4E critiquent fortement le projet d'alourdissement de la taxation du transport aérien français

Les compagnies aériennes et les aéroports européens, représentés par les groupes industriels A4E (Airlines for Europe) et ACI Europe (branche européenne du Conseil International des Aéroports), ont réagi aujourd'hui avec consternation aux informations selon lesquelles le gouvernement français envisage de nouvelles augmentations des taxes sur l'aviation comme solution rapide pour faire face à la dette nationale croissante du pays.

Les contre-exemples de l'Autriche, l'Irlande, des Pays-Bas et de la Suède

A4E et ACI EUROPE ont exhorté le gouvernement français à reconsidérer ces plans, qui ne semblent pas être basés sur une analyse d'impact économique approfondie. Ils ont mis en garde contre :

- Les dommages importants que ces augmentations de taxes infligeraient non seulement au secteur de l'aviation du pays, mais aussi à l'économie nationale, à sa position concurrentielle et à son attractivité - notant que de tels dommages finiraient par se répercuter sur les citoyens du pays.

- Les obstacles que ces augmentations de taxes créeront pour la décarbonation efficace de l'aviation en réduisant la capacité du secteur à financer les investissements connexes.

A4E et ACI EUROPE ont également souligné les précédents de pays comme l'Autriche, l'Irlande, les Pays-Bas et, tout récemment, la Suède, qui ont fait marche arrière et ont supprimé ou réduit leurs taxes sur l'aviation en raison de l'effet d'entraînement négatif sur leurs économies.

Entrave aux efforts de décarbonation du secteur aérien français

Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe, déclare : "L’augmentation des taxes sur l’aviation est l’exemple type d’une politique à court terme. Si elle est confirmée, cette nouvelle mesure affaiblirait par inadvertance la compétitivité de l’aviation française, pénaliserait les citoyens et, en fin de compte, réduirait la contribution économique du secteur. Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, chaque augmentation de 10 % de la connectivité directe entraîne une augmentation de 0,5 % du PIB par habitant. Le gouvernement français choisirait de facto l’argent rapide plutôt que la compétitivité économique durable. Ce plan est d’autant plus inquiétant que le secteur de l’aviation est en train de se transformer pour atteindre des objectifs ambitieux de zéro émission nette – le récent rapport Draghi reconnaissant que l’aviation européenne aura besoin de 61 milliards d’euros chaque année pour y parvenir. En fait, c’est un soutien financier plus important de la part du gouvernement qui est nécessaire, et non une fiscalité supplémentaire »

Ourania Georgoutsakou, directrice générale de A4E, ajouter : "Cette proposition d’augmentation des taxes sur l’aviation française serait contreproductive, fragmenterait le marché unique de l’aviation et porterait atteinte à la compétitivité de l’aviation française. Les gains de recettes à court terme escomptés par le gouvernement seraient largement compensés par une connectivité réduite, une dégradation du bien-être des consommateurs et compromettraient les efforts de décarbonisation de l’aviation. Détourner des fonds de l’industrie par le biais de plus de taxes signifie en fin de compte moins d’investissements dans des mesures cruciales de décarbonation. »