Achat de 48 Eurofighter par l'Arabie saoudite : l'Allemagne lève son veto

Alors que l'Arabie saoudite souhaite renforcer ses capacités aériennes en achetant plusieurs dizaines d'Eurofighter Typhoon, l'Allemagne bloquait une éventuelle nouvelle vente entre la monarchie arabique et les avionneurs européens, craignant qu'ils ne soient utilisés au Yémen. Pourtant, dans un communiqué relayé dans la presse nationale le 8 janvier, la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock annonçait la levée du blocage concernant la vente de chasseurs à l'Arabie saoudite. Riyad s’était précédemment positionné pour acquérir 48 nouveaux avions de chasse à BAE Systems, suite à leur commande de 72 Eurofighters en 2007.

Plus de Typhoon, moins de Rafale ?

Airbus, BAE Systems et Leonardo avaient livré le dernier des 72 Eurofighters de la première commande passée par l’Arabie Saoudite en 2017. En 2016 déjà, BAE négociait de nouveau avec le régime saoudien pour l’achat des 48 aéronefs supplémentaires. Deux événements gelaient les démarches entre les compagnies européennes et le royaume : le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 et la guerre civile au Yémen entre le gouvernement et les rebelles Houthis. Plusieurs nations européennes dénonçaient des crimes de guerre de l’Arabie Saoudite, qui s’applique depuis plusieurs années à bombarder les zones rebelles en soutien au gouvernement officiel du Yémen, situé au sud de la péninsule arabique. Dans ce contexte de blocage de la vente par l'un des membres du consortium Eurofighter, l'Arabie saoudite s'est tournée vers l'offre européenne concurrente avec le Rafale. Mais les récentes actions des Houthis en Mer Rouge et les assauts répétés de milices pro-iraniennes au Moyen-Orient ont incité le gouvernement à revoir sa position.