Accord entre Latécoère et Bombardier sur le rachat des activités EWIS

Pouvant désormais s'appuyer sur "un actionnaire contrôlant", le fonds d'investissements américain Searchlight Capital Partners, Latécoère peut sereinement dérouler sa stratégie de croissance organique et externe. Le rachat des activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique, en est un des volets. Des activités qui emploient actuellement 700 personnes à Querétaro. L'opération de rachat, qui devrait être finalisée au premier semestre 2020, s'accompagne d'un accord d'approvisionnement à long terme selon lequel Latécoère fournira à Bombardier ces mêmes systèmes pour toutes les plateformes de Bombardier Aviation, dont les avions Global, Challenger et Learjet. Le chiffre d'affaires annuel est estimé à environ 80 M$. Sur son site de Querétaro, Bombardier continuera en effet à produire des structures majeures pour ses avions, "comme le fuselage arrière de la famille d'avions d'affaires Global - dont le Global 7500, avion phare de la société - qui est le composant d'avion le plus complexe fabriqué au Mexique". Selon les modalités de l'opération de rachat, Latécoère versera à Bombardier une contrepartie numéraire de 50 M$. «Cette acquisition reflète notre volonté d'émerger en tant qu'acteur de premier plan de la consolidation mondiale du secteur de l'aéronautique», a déclaré Yannick Assouad, Directeur général de Latécoère qui ajoute : «nous continuons à étendre notre présence industrielle à l'échelle internationale avec une forte volonté de la renforcer dans les zones les plus proches de nos clients».