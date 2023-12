Accidents du travail chez SpaceX : une enquête édifiante mais pour l’heure sans suite

Une enquête au long cours

L’agence de presse Reuters a longuement enquêté sur les conditions de travail au sein de SpaceX, et a publié le 10 novembre ses résultats, dans un article intitulé « At SpaceX, worker injuries soar in Elon Musk’s rush to Mars » (Chez SpaceX, les accidents du travail se multiplient dans la course à Mars d'Elon Musk), signé Marisa Taylor.

Les faits sont accablants : depuis 2014, au moins 600 blessures provoquées par des accidents du travail ont été documentées par les enquêteurs, qui constatent par ailleurs qu’elles n’ont pas été signalées.

Parmi ces blessures figurent des électrocutions, des coups à la tête, des membres écrasés, sept blessures aux yeux et huit accidents ayant entraîné des amputations, mais aussi un décès en juin 2014 – celui de Lonnie LeBlanc, un ouvrier qui venait d’être employé sur le site d’essais de moteurs à McGregor, au Texas.

Une conclusion sans appel

La conclusion de l’enquête est sans appel : l’opérateur de lancements californien a tout bonnement ignoré les réglementations en matière de sécurité des travailleurs et les pratiques standard dans ses installations de production de lanceurs et de satellites intrinsèquement dangereuses, réparties à travers le pays.

Les travailleurs paient un lourd tribut au rêve martien d’Elon Musk.

Quelques réactions (démocrates)

Certaines personnalités politiques se sont émues à la publication de l’enquête de Reuters.

Ainsi la députée Zoe Lofgren, représentante de la Californie et principale démocrate de la commission des sciences, de l'espace et de la technologie de la Chambre des représentants (qui supervise le budget de la Nasa et les activités des sous-traitants de l'agence), qui a déclaré que les conclusions étaient « profondément préoccupantes et devaient être prises très au sérieux. »

Ou son collègue Mark Takano, également représentant démocrate de Californie, membre de la commission de l'éducation et de la main-d'œuvre (qui supervise les questions relatives à la sécurité des travailleurs), qui a qualifié le rapport de « profondément troublant ».

Un sujet déjà enterré ou qui va ressortir ?

La NASA n'a pas commenté l’enquête, mais a déclaré à Reuters qu'elle avait la possibilité d'appliquer les dispositions du contrat qui exigent que SpaceX « dispose d'un programme et d'une culture de sécurité solides et efficaces. »

Lori Garver, ancienne administratrice adjointe de l’agence (nommée par Barack Obama) qui, aux côtés de Charlie Bolden, a supervisé les premiers accords avec SpaceX, considère que ces taux élevés d'accidents du travail doivent être examinés par la NASA afin d'en déterminer les causes.

Mais, un mois après la publication de l’enquête et ces réactions officielles, l’orage semble être passé ; nos contacts aux États-Unis reconnaissent que plus personne ne parle de l’affaire désormais, que ce soit en Californie ou à Washington.

A moins qu’elle ne ressurgisse prochainement…