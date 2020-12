AAR toujours sur le MCO des Boeing C-40 de l'US Navy

Contrat MCO renouvelé mais plus de services

AAR Corp. vient de se voir notifier par le Naval Air Systems Command le renouvellement de son contrat portant sur la flotte de Boeing C-40A de l'US Navy. D'un montant d'un peu plus de 148 M$, le contrat porte sur un mixte de travaux de maintenance et de soutien logistique. Le contrat comporte néanmoins de nouveaux services à fournir pour AAR Corp. comme la maintenance en ligne, les révisions programmées sur les moteurs CFM et un déploiement sur un nombre plus importants de base d'opérations de l'US Navy. Pour le reste : soutien logistique et maintenance sur les avions, leurs sous-systèmes, équipements et composants.

Déploiement sur huit bases navales

Les travaux de maintenance lourde sur les avions seront réalisés dans les ateliers MRO d'AAR implantés sur l'aéroport d'Oklahoma City tandis que l'atelier de Miami effectuera les opérations de révision et de réparations des trains d'atterrissage. La MRO des composants sera confié à l'atelier de New York en soutien de l'US Navy. La maintenance en ligne devra être conduite par les équipes de AAR sur deux bases navales implantées aux Etats-Unis tandis qu'un soutien logistique devra apporter sur six autres bases navales que l'on suppose à l'étranger, du moins pour partie.

Le C-40 : un Boeing 737-700

C-40 est la dénomination militaire donnée au Boeing 737-700 employé par l'US Navy et l'US Air Force. Utilisée pour le transport logistique des Forces américaines, la version C-40 C pour "Clipper" reprend le fuselage du 737-700 avec un renforcement des ailes et le train d'atterrissage du grand frère, le Boeing 737-800. Sa porte cargo, à l'avant du fuselage, permet à la fois le transport de personnels (121 passagers) et/ou de fret. La flotte représente une petite trentaine d'appareils. La version C-40B, acquise par l'US Air Force sert au transport du commandement et aux personnels d'Etat-Major avec capacité de communications sécurisées.