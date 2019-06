A2i accompagne ses clients de l'étude à la réalisation de leurs projets.

Les assurances FBC et la chaudronnerie industrielle SAREM ont communément fondé, en janvier 2015, la société Aquitaine Ingénierie Industrielle afin de répondre de manière complète aux besoins des clients et à la demande du marché. A2i s'adresse, entre autres, aux professionnels des secteurs de l'industrie aéronautique et spatiale. Son bureau d'études travaille sur la conception de systèmes et moyens industriels, incluant fabrication et installation sur les sites.

Aquitaine2i consacre la majorité de ses activités à l'intégration et la fabrication d'outillages et se spécialise dans la prestation de service, l'assistance technique, l'étude de faisabilité et le R&D. Aquitaine2i emploie des chefs de projet, des chargés d'affaires, dessinateurs et projeteurs. Ces postes nécessitent des compétences en conception mécanique, calcul et justification, suivi de projets et documentation techniques pour établir les rapports et dresser des cahiers de charges. A2i exploite également une filière conseil & expertise.

la collaboration A2i-SAREM offre 25 ans d'expertise industrielle et propose un panel de produits d'outillage et assemblage pour aéronefs. Il a, entre autre, créé le bras robot cockpit pour l'assemblage T1 avec les panneaux T12 du Falcon 5X pour son client Dassault Aviation en 2015.

A2i sera présent au salon du Bourget 2019 pour présenter, par ailleurs, sa nouvelle filiale internationale A2i-Inde.