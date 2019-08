A220 à Mobile : Airbus vise les 40 à 50 unités par an

L'assemblage final du premier Airbus A220 qui sortira de l'usine de Mobile, en Alabama, aux Etats-Unis, est désormais officiellement lancé. Les premiers A220 seront assemblés dans les hangars actuels dédiés aux A320, le temps que la construction du hangar principal de la chaîne de montage et les bâtiments connexes dédiés à l'Airbus A220 soit achevée. Les travaux ont commencé au début de cette année. La livraison du premier A220 fabriqué aux Etats-Unis, un A220-300 destiné à Delta Air Lines, est programmée pour le troisième trimestre 2020. Airbus indique que, d'ici le milieu de la prochaine décennie, 40 à 50 A220 seront produits à Mobile chaque année. Avec à la clef, la création de 400 emplois supplémentaires. L'occasion pour le constructeur européen de rappeler qu'il est "un partenaire important des entreprises et travailleurs de l'industrie aérospatiale américaine".

Et de décliner les différents volets de ce partenariat : "Au cours des trois dernières années seulement, la société a acheté pour 48 millions de dollars de composants et de matériaux auprès de fournisseurs américains et elle soutient plus de 275 000 emplois aux États-Unis. Les installations d’Airbus aux États-Unis comprennent : des centres d’ingénierie au Kansas et en Alabama; des installations de formation en Floride et au Colorado; des installations de soutien au matériel et un siège social en Virginie; un centre d’études et de recherches novateur (A3) en Californie; une entreprise d’analyse de données de drone (Airbus Aerial) à Atlanta, en Géorgie; des installations de fabrication et d’assemblage d’hélicoptères au Texas et au Mississippi; ainsi que des installations de fabrication de satellites (OneWeb) en Floride". Un petit rappel des faits ne fait jamais de mal.