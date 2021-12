80 Dassault Rafale pour les Emirats Arabes Unis

Rafale au standard F4 pour les Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis seront les premiers utilisateurs en dehors de la France de l'avion de combat Rafale au standard F4. Déjà client du Mirage 2000 dans une version dédiée, les Emirats Arabes Unis ont donc franchi le pas avec une commande de 80 exemplaires du Dassault Aviation Rafale. Le contrat, qui avait été annoncé à la Ministre des Armées, Florence Parly, lors du premier jour du Dubai Airshow 2021, a été signé ce 3 décembre en présence du Président de la République Française, Emmanuel Macron, et de Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d’Abu Dhabi et Vice-Commandeur des Forces Armées des Émirats Arabes Unis (EAU), Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, a signé avec Tareq Abdul Raheem Al Hosani, Président-Directeur général de Tawazun Economic Council, en charge des acquisitions de sécurité et de défense.

Sans oublier l'Egypte, le Qatar, la Grèce, la Croatie

Ce nouveau contrat avec ses équipements associés, missiles MBDA, vient parachever une année faste pour l'avion de combat Rafale. Cette commande de 80 exemplaires s'ajoute en effet aux appareils acquis par la Croatie (12 exemplaires au standard FR3 issus du parc de l'Armée de l'Air et de l'Espace et livrables en deux lots) et la Grèce (18 exemplaires dans un mixte appareils neufs et "rôdés") tandis que le contrat portant sur l'acquisition par l'Egypte pour 30 Rafale supplémentaires est entré en vigueur mi-novembre. Le contrat passé par les Emirats Arabes Unis s'accompagne "d’un accord intergouvernemental et de deux arrangements de coopération dans les domaines opérationnels et de l’armement", indique le ministère des Armées.

Reste plus que la Finlande ?

Echaudés par "la décision soudaine" pour reprendre la formule du sénateur Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces Armées, de la Suisse, les différents acteurs industriels et gouvernementaux de la filière française de défense attendent désormais la décision du choix de la Finlande pour ses futurs avions de combat et qui est attendue dans les prochains mois.