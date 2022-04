80 Airbus A320neo de plus pour BOC Aviation

BOC Aviation : 453 Airbus en portefeuille

Le loueur singapourien BOC Aviation, filiale de la Banque de Chine, passe commande auprès d'Airbus pour 80 appareils de la famille A320neo supplémentaires, portant ainsi à 453 le nombre d'Airbus en portefeuille, tous modèles et versions confondus. A fin mars 2022, BOC Aviation avait déjà réceptionné 340 Airbus sur le total des 373 appareils commandés à cette date dont 108 A320neo et A321neo (22 exemplaires) avec 33 exemplaires à réceptionner. Le nouveau contrat porte sur 20 A320neo, 50 A321neo et 10 A321XLR.

Nouveau client pour l'Airbus A321XLR

Cette nouvelle commande fait de BOC Aviation un nouveau client pour l'Airbus A321XLR qui atteint désormais les 525 ventes fermes puisque les six A321XLR commandés par Air Canada le 22 mars dernier étaient déjà pris en compte dans le carnet du constructeur qui indiquait alors que l'appareil comptait 515 ventes fermes auprès de 25 clients à fin février 2022.

Plus de gros-porteurs ?

BOC Aviation a aussi du gros-porteur Airbus dans son portefeuille. De l'A330-300 (sept exemplaires) à l'A350-900 (deux) en passant par l'A330-900 (six) et l'A330-200F (cinq). Ce qui fait du loueur une cible logique pour l'A350F, la version cargo. Avec, une perspective de ventes à la clef.