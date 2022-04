75 Alice pour Cape Air

75 avions de transport régional

Eviation Aircraft et Cape Air, l'une des plus grandes compagnies aériennes de transport régional aux États-Unis basée dans le Massachusetts, ont annoncé une lettre d'intention pour l'achat de 75 avions de transport régional Alice entièrement électriques. Avec cet engagement, Cape Air vise à mettre en place une flotte électrique régionale sans équivalent jusqu'alors.

440 nautiques à 250 kts

L'avion entièrement électrique Alice d'Eviation peut accueillir neuf passagers et deux membres d'équipage. Cape Air assure plus de 400 vols régionaux par jour vers près de 40 villes du Nord-Est, du Midwest, du Montana et des Caraïbes. L'Eviation Alice est conçu pour voler 440 nautiques (814,8 km) sur une seule charge et possède une vitesse de croisière maximale de 250 nœuds (463 km/h). "L'Alice fonctionnera dans tous les environnements actuellement desservis par les avions à piston et à turbine. Les moteurs électriques perfectionnés comportent moins de pièces mobiles pour accroître la fiabilité et réduire les coûts de maintenance. Le logiciel d'exploitation d'Alice surveille en permanence les performances de vol pour garantir une efficacité optimale", commente le constructeur.

Seconde mouture...

C'est en fait la deuxième mouture de l'Alice, la première ayant été abandonnée après une exposition au salon du Bourget 2019. Ainsi la disposition des groupes motopropulseurs en saumons d'aile a laissé place à une configuration beaucoup plus classique, "à la Caravelle", privilégiant ainsi le silence en cabine, sans parler de l'empennage papillon qui a laissé place à un modèle en T et à un train d'atterrissage devenu tricycle.

...Et un premier vol qui se fait attendre

Mais après avoir révélé cette reconception de l'Alice l'année dernière, Eviation avait annoncé son premier vol qui devait être réalisé de l'État de Washington (c'est-à-dire là ou la société a son siège social) au plus tard en décembre 2021. L'avionneur a ensuite déplacé la date du premier vol à janvier 2022, depuis Eviation n'a publié aucune nouvelle, sauf cette lettre d'intention de commande au travers de laquelle on devine la prudence de Cape Air.