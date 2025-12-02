60 hélicoptères de transport lourd Chinook dernière génération pour l’Allemagne

Réservé aux abonnés
Boeing a officiellement reçu le contrat d’achat des 60 hélicoptères de transport lourd CH-47F Chinook Block II SR AAR allemands. La production est déjà lancée, avec une arrivée en chaîne d'assemblage finale en 2026 et une première livraison attendue pour 2027. Ils remplaceront les vénérables CH-53G, entrés en service il y a plus d'un demi-siècle.
Le 26 juillet 1972, la Heeresfliegertruppe (Troupes d’Aviation des Forces terrestres allemandes) recevait son tout premier hélicoptère de transport lourd CH-53G. Au total, l’Armée de terre allemande (Heer) reçu 110 hélicoptères CH-53G, dont 108 produits localement par VFW-Fokker, une joint venture entre Vereinigte Flugtechnische Werke (VFW) et Fokker. Les deux premiers exemplaires ont été fournis par l’entreprise
