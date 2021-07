6 sous-marins type 212CD pour la Norvège et l'Allemagne

Un contrat à 5 milliards

Le 8 juillet 2021, les gouvernements allemand et norvégien ont notifié à TKMS une commande de six sous-marins type 212CD pour un montant estimé à 5,5 milliards d’euros. 4 sous-marins seront fournis à la Norvège quand les deux autres iront à la Deutsche Marine. La construction débutera à partir de 2023 pour une mise en service au sein de la Marine norvégienne d’ici 2029 avec pour maître d’œuvre principal Kongsberg. L’Allemagne devrait recevoir son premier bâtiment à l’horizon 2032. Depuis 2017 Oslo a choisi l'Allemagne comme partenaire stratégique pour l'acquisition conjointe de missiles et du sous-marin type 212CD, mais aussi pour le développement du Naval Strike Missile.

Type 212CD

Le type 212CD reprend globalement la discrétion acoustique du type 212, et sa capacité à évoluer dans des mers peu profondes (Baltique, Mer Noire, Mer de Chine). Mais en y ajoutant une autonomie, une vitesse et un rayon d’action qui selon TKMS permettront de réaliser des opérations sur l'ensemble du Globe. Cet achat devrait permettre à la Norvège de remplacer par le haut ses six sous-marins de classe Ula, mis en service dans les années 1990 et qui arrivent progressivement en fin de vie. Du côté allemand, les deux sous-marins viendront s’ajouter à la flotte des six sous-marins type 212A mis en service dans les années 2000. Le type 212CD est un sous-marins diesel-électrique qui dispose également d’un système AIP (Air Independant Propulsion) lui permettant d’améliorer sensiblement sa discrétion et son autonomie. Les principaux "terrains de jeu" de ces machines seront la Mer de Norvège, la Mer du Nord et la Mer Baltique, point d’action privilégié des sous-marins russes qui y ont repris leurs patrouilles régulières.

Partenariat politique

Cette commande va s’accompagner d’une gestion commune du potentiel de vie des futurs bâtiments. Ainsi, la formation, la maintenance et la gestion des pièces détachées seront mises en œuvre par un organisme commun. De plus, des exercices communs seront fréquemment conduits afin d'entraîner les forces. Avec cette signature, Berlin peut se targuer d'avoir réussi une belle opération politico-militaro-industrielle. Premièrement, les sous-marins seront fabriqués à Kiel en Allemagne, et garantiront au chantier TKMS une charge de travail d'une vingtaine d'année. Deuxièmement, la Deutsche Marine pourra profiter de deux nouveaux bâtiments, ce qui lui permettra d’évaluer ses futurs besoins et éventuellement d’y apporter des modifications. De plus, il pourront également suppléer au type 212 si l’un d’entre eux venait à connaître une avarie majeure (l’exemple du Perle). Enfin, au niveau européen, Berlin peut se positionner comme un leader de « l’Europe de la Défense » en apportant son concours à la lutte anti-sous marine d'une zone géographique particulièrement vulnérable.