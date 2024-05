50 vols de Falcon 9 en… 133 jours

Un opérateur qui réalise 55% du trafic mondial

Le 14 mai à 18 h 39 UTC, un lanceur Falcon 9 équipé d’un premier étage et de coiffes d’occasion a été lancé par SpaceX depuis la base militaire de Vandenberg, en Californie.

Sa mission était de déployer sur orbite basse un nouveau lot de 20 satellites Starlink dédiés à l’internet global (groupe 8-7), dont 13 satellites « Direct to Cell » permettant un accès permanent aux SMS, aux appels et à la navigation.

L’étage inférieur B1063, qui était utilisé pour la dix-huitième fois depuis novembre 2020, est revenu se poser en fin de mission sur la barge autonome « Of Course I Still Love You ».

C’était le cinquantième vol d’un Falcon 9 depuis le 3 janvier dernier, soit en l’espace de 133 jours.

Cela correspond à une cadence d’un lancement tous les… 2,7 jours, mais représente également près de 55 % de l’ensemble des lancements orbitaux réussis à travers le monde en cinq mois et demi (50 sur 91) !

N’en jetez plus !

L’opérateur californien et son lanceur réutilisable continue d’affoler les compteurs, à l’image des quelques chiffres qui suivent, totalement impensables il y a encore cinq ans :

- les 50 missions du Falcon 9 menées depuis le début de l’année comprennent 35 déploiements de satellites Starlink, 4 dessertes de la Station spatiale internationale (dont deux habitées), la mise à poste de 3 satellites géostationnaires de télécommunications (dont Eutelsat 36D), 2 missions partagées, et l’envoi vers la Lune de la sonde américaine IM-1 Nova-C ;

- 23 lanceurs ont été mis en œuvre depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride, 16 depuis Vandenberg et 11 depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride ;

- depuis le début de l’année, seules deux missions ont utilisé un premier étage neuf : le premier vol de l’année (Starlink 7-9) et l’envoi vers l’ISS de l’équipage de Crew 8, le 4 mars ;

- le Falcon 9, qui vole depuis juin 2010, affiche désormais 334 missions orbitales, dont 308 se terminant avec la récupération du premier étage et 279 utilisant un premier étage « éprouvé ».

- le retour du B1063 le 14 mai marquait la 234e récupération réussie d’affilée pour SpaceX.

Même pas la moitié du chemin…

Gwynne Shotwell, la présidente et directrice de l'exploitation de SpaceX, s’est félicitée de ce nouveau succès sur X : « Entre l’envoi sur orbite de satellites pour des clients, de fret et d’astronautes, et le déploiement de satellites Starlink supplémentaires pour connecter des millions de personnes à travers le monde, cela a été une année extraordinaire jusqu'à présent et nous n'avons même pas encore fait la moitié du chemin ! »

De fait, l’année était entamée à 36 % le 14 mai, et les 148 lancements en 2024 annoncés par SpaceX paraissent encore faisables, 50 réalisations à ce jour correspondant à un peu moins de 34 % de l’objectif…

Quand ça veut pas…

Pendant ce temps-là, United Launch Alliance annonçait le 14 mai un énième report du premier vol habité de la capsule CST Starliner de Boeing (lancée sur Atlas 5), après la découverte d’une « légère » fuite d’hélium sur son module de service.

Le lancement depuis Cape Canaveral glisse ainsi du 17 au 21 mai à 20 h 43 UTC, au plus tôt.