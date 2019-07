360 collégiens s'initient au monde de la défense

Pendant une journée, 360 jeunes répartis en équipes ont suivi un parcours de 30 ateliers mêlant le ludique, les épreuves sportives et les activités éducatives. Thème de cette année : « L’engagement citoyen au service de la France (1789-2019) ». « Les tous premiers rallyes ont été organisés à l’occasion de la journée nationale du réserviste, avec pour objectif de faire connaître cette composante aux jeunes », explique le Lieutenant-colonel Patrice Meunier, délégué militaire départemental adjoint des Hauts-de-Seine. « Depuis lors, le rallye a connu un succès grandissant et a évolué. C’est devenu une activité de rayonnement dans le cadre du lien armée-nation. »

Au-delà du côté ludique, la journée veut notamment permettre aux collégiens de découvrir les métiers de l’armée, la police, la gendarmerie, les pompiers, la marine, et d’être sensibilisés aux valeurs et symboles de la République. Sans oublier l’histoire et le devoir de mémoire, avec une cérémonie militaire sur l’esplanade du Mémorial de la France Combattante en présence de détachements militaires, dont un du 24ème Régiment d’Infanterie - Bataillon de Réserve d’Ile de France, d’élus dans le département et de nombreux porte-drapeaux d’associations patriotiques alto-séquanaises.

Pour le Lieutenant-colonel Patrice Meunier, ce rallye citoyen répond clairement à des besoins actuels. « Depuis la suspension du service militaire, on s’est aperçu que les jeunes perdent petit à petit un certain nombre de notions et de valeurs telles que la solidarité et l’entraide. Au travers d’activités dynamiques, nous essayons de promouvoir l’esprit de cohésion plutôt que l’individualisme. » Et qui sait, peut-être aussi susciter de futures vocations.