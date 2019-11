36 hélicos d'attaque Boeing Apache pour le Maroc

Le Département d'Etat des Etats-Unis vient de donner son accord à la vente potentielle, dans le cadre d'un contrat FMS, de 36 hélicoptères d'attaque Boeing AH-64E Apache au Maroc avec leurs équipements et leurs missiles. Vente potentielle car il faut que le Congrès des Etats-Unis donne aussi son accord et que le Maroc concrétise sa commande qui a une valeur de 4,25 Md$. Le futur contrat porte sur 24 Boeing Apache fermes auxquels s'ajoutent 12 options. Sont associés les moteurs (79 T700-GE-701D dont sept en spares), les équipements et avionique (systèmes de navigation autonome, détecteurs d'alerte radar et laser, détecteurs de départ missiles, casque et systèmes de vision de nuit,...) ainsi que les missiles : 551 AGM-114R Hellfire (dont 110 en option), 60 AGM-114L, 200 AIM-92H Stinger. Sans oublier les systèmes de téléguidage (478 plus 110 en option)