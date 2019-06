33 milliards de cout environnemental pour 33 aéroports européens

Selon une étude révélée aux patrons des compagnies aériennes lors du sommet de l’IATA à Séoul (Association internationale du transport aérien), le cout environnemental des 33 aéroports examiné par l’étude représenterait 33 milliards d’euros. Ce montant recouvre les couts de bruit, des émissions de CO2 et de l’impact sur le changement climatique. En commentaire à cette étude, la Commissaire européenne au transport sortante, Violetta Bulc, a souligné que « le prix payé par ceux qui voyagent en avion couvre à peu près les coûts d'infrastructure, mais pas les coûts environnementaux » et elle invite la Commission future à exercer les instruments dont elle dispose pour redresser la situation rapidement. S’agirait-il de préparer le terrain à une taxation du kérosène dont l’idée commence à faire son chemin aux quatre coins de l’Europe ? Beaucoup le pensent et le craignent à un moment où la rentabilité des compagnies aérienne se dégrade, notamment en raison de la croissance des couts du carburant.