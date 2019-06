24.000 emplois à Brussels Airport

Une récente étude effectuée par HIVA-KU Leuven, à la demande d’Aviato, le centre de référence pour l’emploi à Brussels Airport, s’est penchée sur l’emploi direct à Brussels Airport pour dresser le portrait des travailleurs, et ainsi mieux répondre aux besoins en termes de recrutement. Avec près de 24.000 emplois sur le site de l’aéroport, Brussels Airport est l’un des plus importants centres économiques du pays, d’autant qu’une croissance soutenue est attendue ces prochaines années. Selon l’étude, les 23.836 travailleurs de l’aéroport sont répartis au sein de 317 entreprises uniques, dans trois clusters différents, le cluster Aviation qui représente 41% du total des travailleurs, le cluster des autres activités liées à l’aéroport, qui représente 48% et le cluster Business, en croissance à 11%. Les travailleurs proviennent principalement du Brabant Flamand (40%), d’Anvers (17%), de la Région bruxelloise (16%) et de Flandre occidentale (10%). Plus de 10% sont issus de la Région wallonne. Une diversité géographique qui montre bien l’intérêt vis-à-vis de Brussels Airport aux quatre coins de la Belgique.

Si une bonne partie des jobs à l’aéroport sont des emplois temps plein, la diversité des emplois laisse la porte ouverte à tous les types de jobs. Les hommes sont en général un peu plus représentés. Les femmes sont bien représentées au sein des compagnies aériennes, des agences de voyages ou encore des commerces et de la sécurité. Toutes les tranches d’âges sont représentées, les 25-49 ans étant en majorité.