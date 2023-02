21 nouveautés pour le programme été de Nice-Côte d'Azur

L'aéroport de Nice-Côte d'Azur va proposer cet été un solide programme de vols avec un total de 111 destinations vers 42 pays et un total de 10 dessertes long-courriers. Parmi ces derniers, on trouve six dessertes vers l'Amérique du Nord, avec deux routes vers le Canada et quatre vers les Etats-Unis, avec notamment la reprise de la desserte Nice-Atlanta par Delta Airlines. A l'été 2022, l'aéroport niçois proposait 107 destinations vers 40 pays, et 9 longs-courriers.

Les nouveautés estivales

La nouvelle saison estivale présente un total de 21 nouveautés dont neuf nouvelles destinations : Atlanta (Delta Airlines), Bari (easyJet), Birmingham (jet2.com), Bruxelles-Charleroi (Volotea), Constantine (Air Algérie), La Valette (Air Malta), Paris-Beauvais (easyJet), Riyad (Saudia) et Tampere (Air Baltic). Le programme comporte également trois annualisations de lignes (Tunis, avec Transavia France, Bordeaux et Venise avec Volotea).

L'Amérique du Nord et le Golfe en force

Dans le prolongement de l'été 2022, le programme estival vers l'Amérique du Nord sera très dynamique au départ de l'aéroport azuréen. De mai à octobre, Nice sera relié à Montréal avec Air Canada et Air Transat, à raison de 5 à 7 vols par semaine. D'avril à octobre, New York sera accessible jusqu'à trois vols par jour, grâce à United Airlines, Delta Airlines et La Compagnie. Mais la grande nouveauté reste la reprise de la ligne Nice-Atlanta qui sera exploitée quotidiennement par Delta Airlines de mai à septembre. Du côté du Golfe, il faut signaler le retour de l'Airbus A380 d'Emirates qui opère en quotidien entre Nice et Dubaï. En outre, le Bahreïn sera desservi cet été par Gulf Air, à raison de deux fréquences hebdomadaires de juin à septembre. De leur côté, Kuwait Airways desservira le Koweït de juin à septembre deux fois par semaine et Saudia desservira Riyad à raison de trois rotations hebdomadaires du 16 juin au 30 septembre.