200 M€ pour les carburants avion durables

L'hydrogène certes mais aussi les carburants durables

Si l'objectif de l'avion à zéro émissions est plus que jamais à l'ordre du jour pour la filière aéronautique civile et du gouvernement, les carburants avion durables ne sont pas pour autant oubliés. Après un appel à manifestation d'intérêt lancé le 27 janvier 2020, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari est passé à une nouvelle étape avec le lancement d’un appel à projets qui doit permettre d’accélérer le développement d’une filière française de production de carburants durables pour l’aviation. Une annonce qui a été faite à l'occasion d'une visite sur l’un des deux sites du démonstrateur BioTfueL, porté par l’IFP Energies Nouvelles, le CEA, Axens, Avril, Total Energies et Thyssenkrupp, ayant bénéficié d’un soutien de 30 M€ de l’ADEME.

Une enveloppe de 200 M€

Pour mobiliser la filière énergie, le ministre délégué aux Transports, auquel est associée la ministre déléguée pour l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a prévu une enveloppe prévisionnelle pouvant aller jusqu’à 200 M€, du Programme d’investissement d’avenir (PIA) financé par France Relance, sous réserve notamment de la qualité des projets proposés.

Deux vagues de sélection

Cet appel à projets vise à soutenir des projets de recherche et développement portés par des entreprises, seules ou associées au sein d'un consortium, qui accélèrent la mise sur le marché de solutions ambitieuses, innovantes et durables, depuis les phases de recherche industrielle jusqu'à la démonstration opérationnelle. Il pourra également financer les travaux d’ingénierie préalables à la décision d’investissement. Deux vagues de sélection sont programmées avec une clôture intermédiaire le 15 octobre 2021 et une clôture finale pour le 29 avril 2022.