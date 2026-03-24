20 milliards de dollars, Gateway suspendue, 80 missions : la Nasa dévoile son plan pour la base lunaire
20 milliards de dollars, Gateway suspendue, 80 missions : la Nasa dévoile son plan pour la base lunaire
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Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 24 mars 2026 à 16:40

963 mots

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20 milliards de dollars, Gateway suspendue, 80 missions : la Nasa dévoile son plan pour la base lunaire

Ce mardi 24 mars, le directeur de la Nasa Jared Isaacman a annoncé les grandes lignes de la refonte du programme lunaire américain, répondant à l’objectif présidentiel d’établir une base lunaire d’ici 2030. 20 Md$ seront investis dans les 7 ans à venir. 80 missions sont prévues d’ici 2036. Le programme Gateway tel qu’il était conçu est « suspendu ».

« L’Amérique n’abandonnera jamais la Lune », annonce Jared Isaacman avant de détailler la transformation du programme lunaire américain. Les principaux partenaires de la Nasa sont là : Agence spatiale européenne (ESA), Agence spatiale canadienne (CSA), Agence spatiale japonaise (JAXA). Ils ont été conviés au siège par la Nasa à son

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Ce mardi 24 mars, le directeur de la Nasa Jared Isaacman a annoncé les grandes lignes de la refonte du programme lunaire américain, répondant à l’objectif présidentiel d’établir une base lunaire d’ici 2030. 20 Md$ seront investis dans les 7 ans à venir. 80 missions sont prévues d’ici 2036. Le programme Gateway tel qu’il était conçu est « suspendu ».

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« L’Amérique n’abandonnera jamais la Lune », annonce Jared Isaacman avant de détailler la transformation du programme lunaire américain. Les principaux partenaires de la Nasa sont là : Agence spatiale européenne (ESA), Agence spatiale canadienne (CSA), Agence spatiale japonaise (JAXA). Ils ont été conviés au siège par la Nasa à son événement nommé « Ignition » en référence au début d’une grande transformation

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