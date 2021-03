2 millions de mercis

Chers amis lecteurs et partenaires de la filière aéronautique,

je tenais avec toute l’équipe du média Air & Cosmos à vous exprimer nos plus sincères remerciements.

Nous venons de franchir le mur des deux millions de pages vues pour le seul mois de février 2021 sur notre site internet.

Une croissance de plus de 100 % en trois mois, et de près de 180 % en un an !

C’est une reconnaissance, un formidable encouragement, mais aussi le signe d’une véritable attente au sein de l’opinion publique ! Il y a un an presque jour pour jour, nous entrions dans une crise historique et inédite. Le monde entier a été plongé dans une sidération qui dépasse l’entendement. Les acteurs de notre filière se sont mobilisés de façon exceptionnelle pour unir leurs forces, se battre, survivre, et préparer l’avenir : grands groupes et PME, entrepreneurs, Gifas et clusters des régions, BPI ou ACE… mais cette situation a réactivé l’esprit collectif des origines de notre communauté.

Face à une crise qui provoque tous les modèles, bouscule toutes les certitudes, et qui vient s’ajouter à celle de la presse écrite, Air & Cosmos a tenu à garder le cap dans la tempête, à « faire face », en poursuivant sa mission d’information, coûte que coûte, mais surtout en transformant son modèle historique, pour se tourner vers les ressources infinies que nous offre désormais le monde de la data. Ne plus seulement raconter, mais expliquer. Ne plus seulement constater, mais anticiper.

Ne plus seulement alerter, mais fédérer. C’est la modeste contribution qu’Air & Cosmos aimerait apporter à ses lecteurs comme à la filière aéronautique et spatiale, alors que l’autonomie stratégique de la France et de l’Europe est de plus en plus contestée par la militarisation des relations internationales et l’émergence de nouvelles formes de compétitivités industrielles.

Mais cette revue est d’abord la vôtre et c’est la raison pour laquelle nos tribunes vous seront toujours ouvertes pour permettre à la communauté aéronautique d’imaginer de nouveaux modes d’action collectifs, et renaître ensemble.

Merci