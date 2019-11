2 000e GEnX livré en quinze années

Avec un compresseur bénéficiant du rapport de pression le plus élevé en service commercial aujourd'hui, le GEnx peut ainsi emprunter plusieurs des routes aériennes figurant parmi les plus longues, y compris celles de Qantas, dont un Boeing 787-9 a réalisé un record de vol sans escale de New York à Sydney récemment.



La clé des performances du moteur GEnx est son compresseur à haute pression, sa chambre de combustion et l'emploi de matériaux composites légers. General Electric s'est largement inspiré, pour ce moteur, de l'architecture du GE90, développé une dizaine d'années plus tôt pour le Boeing 777, en y intégrant notamment plus de matériaux composites (pour le carter de la soufflante), ainsi qu'une nouvelle chambre de combustion.

Son développement a duré près de cinq années et demie, avec comme point d'orgue un premier essai au banc en mars 2006. Il a été certifié par la FAA en mars 2008, dans sa version - 1B, et en juillet 2010, dans sa version - 2B. Plus de 1 900 moteurs GE GEnX volent aujourd'hui, utilisés par 60 exploitants opérant des Boeing 787 Dreamliners et 747-8.