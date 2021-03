17-19 mars 2021. Participez à la Conférence SPACE PROPULSION 2020+1 en mode virtuel !

Pour cette nouvelle édition bousculée par l’actualité sanitaire, plus de 400 speakers, exposants et participants se réuniront sur une plateforme dédiée pour échanger autour des sujets de la propulsion et du transport spatial.

Au programme des ces 3 jours : Keynote speakers, présentation de papiers techniques, mais aussi exposition virtuelle et sessions de networking.

Ils parleront notamment de systèmes de propulsion chimiques ou électriques, des programmes des agences nationales, de propulsion verte…

Parmi nos nombreux invités speaker prestigieux, venez écouter Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, nous partager son approche de l’actualité du secteur.

Nos sponsors et exposants : ArianeGroup, ESA, ASI, DLR, CNES, IHI Aerospace, Nammo Space, AVS, LiftmeOff.

Découvrez le programme préliminaire complet sur le site www.spacepropulsion2020.com.

Inscriptions sur : https://site.evenium.net/3af-sp2020/registration