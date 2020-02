15,4 Md$ pour la Space Force

La Space Force américaine a annoncé disposer d'un budget de 15,4 Md$ pour l'année fiscale 2021. Un montant alloué à partir du budget de l'armée de l'air américaine, à laquelle la Space Force est rattachée. L'US Air Force (USAF) hérite ainsi d'un budget global de 169 Md$, dont 153,6 Md$ iront aux forces aériennes.

Afin de pouvoir assurer le développement de la Space Force, conduit en parallèle du renouvellement de certaines capacités aériennes, le budget USAF pour l'année fiscale 2021 enregistre une augmentation de 900 M$ par rapport à 2020. « Ce budget nous permet de répondre aux défis sécuritaires actuellement rencontrés tout en nous tournant vers l'avenir et les besoins des forces aériennes et spatiales en 2030 », a ainsi déclaré Barbara Barrett, secrétaire à la force aérienne.

Air Force.

Un budget permettant également aux forces de mener à bien la stratégie de défense nationale de 2018, qui vise pour le volet aérien à créer un réseau de systèmes capables d'être mis en œuvre simultanément afin de défaire un ennemi. Une bulle impliquant dès lors bateaux, forces terrestres, avions et satellites et permettant d'assurer une présence sur terre, en mer, dans l'air, dans l'espace et dans le périmètre cyber.

Sur le volet aérien, avec les 153,6 Md$, plusieurs commandes sont prévues. Un montant de 5,8 Md$ devrait être consacré à l'acquisition de 48 F-35A Lightning II, 3 Md$ seront alloués à l'achat de 15 KC-46A et 1,4 Md$ pour la commande de 12 F-15EX. Comme à leur habitude, les Etats-Unis ne négligent pas à la recherche et le développement et y consacrent un budget de 26,9 Md$ pour l'année fiscale 2021 (soit une hausse de 1,5 Md$). Par ailleurs, une enveloppe de 2,8 Md$ sera allouée au programme B-21 Raider.

Sur le volet spatial, la Space Force consacrera 10,3 Md$ à la R&D (contre 9,8 Md en 2020). Précisons que la recherche et le développement sont aujourd'hui au cœur des politiques de défense spatiales afin de permettre l'émergence de nouvelles capacités.

Fin de vie.

Par ailleurs, afin de pouvoir consacrer une partie des budgets à venir à des matériels modernes, le budget présenté prévoit le retrait de certains équipements, parmi lesquels 13 KC-135 Stratotankers, 16 KC-10 Extenders, 24 C-130H Hercules, 17 B-1 Lancers et 24 RQ-4 Global Hawk Block 20/30.