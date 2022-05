150 tentatives de lancement orbital pour le Falcon 9 de SpaceX

Une cadence infernale

SpaceX continue de dérouler : le lancement du Falcon 9 qui est intervenu le 29 avril à 21 h 27 UTC depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride, constituait le dix-septième succès de l’année pour l’opérateur californien (également le neuvième au service de sa constellation Starlink pour l’internet global en 2022, et le 44e depuis mai 2019).

Cela représente 77 % des lancements effectués à partir des Etats-Unis depuis le 6 janvier 2022, 37 % des lancements orbitaux réussis à travers le monde, et 648 des 781 charges utiles déployées au total.

Surtout, l’opérateur californien maintient une cadence de lancement hallucinante, qui correspond à un lancement tous les… 6,2 jours (qu’Elon Musk voudrait voir réduite à 5 jours), avec un savoir-faire toujours unique au monde : tous les Falcon 9 utilisés cette année étaient équipés d’un premier étage d’occasion, à une exception près (la mission militaire NROL 87 du 2 février), et toutes les missions se sont soldées par des récupérations d’étage réussies (treize en mer et quatre sur terre).

Le tout, estiment certains experts, pour un coût récurrent de lancement compris entre à 17 et 19 M$...

Des étages récupérés 12 fois

Au terme du vol du 29 avril, SpaceX affichait ce palmarès éblouissant : 89 missions orbitales réalisées avec des étages « éprouvés » depuis mars 2017, et 110 étages récupérés avec succès en fin de mission depuis décembre 2015 (hors missions Falcon Heavy, dont sept étages sur neuf sont revenus se poser en douceur) – jusqu’à douze reprises pour deux étages (alors que SpaceX lui-même avait fixé la limite à dix vols d’affilée).

Notons qu’un 90e étage éprouvé a été utilisé le 19 janvier 2020 lors du test d’abandon en vol de la cabine Crew Dragon (suivi de la destruction volontaire du lanceur, sans satellisation), et que quatre autres ont participé aux vols 1 et 3 du Falcon Heavy, les 6 février 2018 et 25 juin 2019.

Autrement dit, 59 % des vols du Falcon 9 ont réutilisé des étages depuis juin 2010, et 73 % des missions se sont soldées par une récupération d’étage.

Car le lancement du 29 avril marquait le 150e vol du Falcon 9 depuis le 4 juin 2010 (et le 94e dans sa version Block 5, apparue en mai 2018 et annoncée comme ultime).

Un cap qui s’accompagne d’un taux de réussite canon de 98,7 %, puisque seulement deux échecs en vol (dont un partiel) ont été enregistrés en bientôt douze ans, la perte du satellite Amos 6 sur le pas de tir en septembre 2016 n’étant pas considérée comme tel.

N’oublions cependant pas que les missions Starlink représentent 29 % de ces 150 lancements, et que le chiffre atteint 57 % depuis janvier 2020.

Cerise sur le gâteau, l’étage B1062 qui a servi le 29 avril volait (pour la sixième fois) seulement 21 jours après sa précédente (expédition du vol touristique Axiom 1 vers la Station spatiale internationale). Soit une amélioration de six jours par rapport à l’intervalle qui avait été observée entre les vols du 8 janvier et du 4 février 2021.

Ce nouveau record vient renforcer la réputation de maturité du concept de réutilisation développé par SpaceX, qui laissait au départ tout le monde dubitatif…

Et ça continue, encore et encore…

Dès le 6 mai, avec la mission Starlink 4-17 réussie depuis la Floride, les vertigineux chiffres du 29 avril n’étaient déjà plus d’actualité : le Falcon 9 de SpaceX affichait alors 151 tentatives de lancement, 149 succès orbitaux dont 18 en 2022, 90 étages réutilisés, 111 étages récupérés en fin de mission, et un troisième étage réutilisé et récupéré 12 fois d’affilée (B1058).

Et la mission suivante, Starlink 4-13 (depuis la Californie), était annoncée pour le 10 mai suivant…