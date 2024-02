15 mini-drones aériens embarqués SMDM de plus pour la Marine nationale

15 systèmes de mini-drones aériens embarqués de plus pour la Marine nationale

Le ministère des Armées annonce que la Direction générale de l’armement (DGA) a commandé le 30 décembre 2023 à la société Survey Copter 15 Systèmes de mini-drones aériens embarqués (SMDM) supplémentaires au profit de la Marine nationale. Cette commande, d’un montant de près de 30 M€, vient s’ajouter aux 18 SMDM déjà livrés par Survey Copter, filiale d'Airbus Defence and Space et qui travaille avec REXIAA Group. Elle comprend également la formation associée et le soutien logistique intégré. Certifié et qualifié par la DGA, le SMDM est un système de drone à usage maritime capable de décoller et d’apponter sur des navires sans plateforme hélicoptère.

Opérationnel depuis 2022

"Les premières intégrations de SMDM ayant donné pleine satisfaction sur le plan opérationnel, cette commande complémentaire permettra de répondre aux attentes de massification de la Marine Nationale. Les nouvelles livraisons débuteront dès la fin de l’année 2024", indique le ministère des Armées qui poursuit : "opérationnel depuis 2022 au sein de la Marine nationale, le SMDM se compose de deux drones ALIACA de la société Survey Copter, d’environ 16 kg chacun. Propulsés par un moteur électrique, ils ont une autonomie de trois heures et peuvent évoluer dans un rayon d’action de 50 km. Leur lancement s’effectue par catapulte et ils sont récupérés à bord automatiquement dans un filet, à l’issue de leur mission. Les images et données collectées pendant le vol par des capteurs embarqués peuvent ainsi être retransmises en temps réel, de jour comme de nuit".

Allonge informationnelle

"Ces capacités permettent aux SMDM d’identifier des bâtiments à des distances supérieures aux portées radar et de caractériser, en temps réel la menace par un flux vidéo. Le SMDM offre ainsi à la Marine nationale une véritable allonge informationnelle, démultipliant l’efficacité des navires qu’il équipe. Grâce à ces performances, le potentiel d’emploi de ces drones tactiques est large : identification et prise de photos de navires inconnus, repositionnement discret des navires d’intérêt, ou encore recherche de naufragés", ajoute le ministère des Armées. Destinés à renforcer les capacités aériennes de surveillance, de détection et d’identification, les SMDM sont modulaires permettant l'intégration de nouvelles technologies (comme l'intégration d'un transpondeur/ndlr) et équiperont les patrouilleurs de haute-mer, les patrouilleurs outre-mer, les frégates de surveillance et d’autres plateformes de la Marine nationale en cours de priorisation.