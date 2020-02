100 M€ pour la constellation Kineis dédiée à l’Internet des Objets

Destinée à « l’Internet des Objets spatial », la société Kineis a été lancée en septembre 2018 à Toulouse, par CLS (Collecte Localisation Satellites), avec le soutien du Cnes.

Assurant le suivi des balises Argos pour le compte du Cnes depuis juin 2019, la jeune pousse a réalisé un chiffre d’affaires de près de 5 M€ et employé pas moins de 25 personnes lors de sa première année d’existence.

Et, ce 3 févier, elle annonce la plus importante levée de fonds de l’histoire du New Space français : 100 M€.

Les investisseurs sont CLS, le Cnes, Bpifrance (via le fonds Sociétés de Projets Industriels, financé par le Programme d’investissements d’avenir et la Banque Européenne d’Investissement), l’Ifremer, Thales, Celad, BNP Paribas Développement, Hemeria et d’autres partenaires industriels et financiers.

Horizon 2022.

Ce tour de table historique va permettre à Kinéis de lancer sa constellation dédiée à l’Internet des Objets d’ici 2022, comme l’explique son président Alexandre Tisserant : « Les fonds désormais rassemblés vont financer la construction de la constellation de 25 nanosatellites, des 20 stations au sol, de l’infrastructure informatique de pilotage de la constellation, de traitement et de distribution des données, le développement de nouveaux produits, le lancement des satellites, mais aussi l’expansion de Kinéis à l’international ».

La constellation sera basée sur l'héritage du nanosatellite Angels, prototype du Cnes lancé le 18 décembre dernier à l’occasion de la mission Soyouz VS 23, mis en œuvre depuis le Centre spatial guyanais et équipé d’une charge utile Argos-Neo de localisation et de collecte de données.