10 millions d'heures de vol et 5 millions de cycles pour le moteur Leap

Trois moteurs

Le turboréacteur Leap de CFM International a vu sa flotte dépasser les 10 millions d'heures de vol et 5 millions de cycles, cumulées en moins de 5 ans en service commercial. Lancé en juillet 2008, entré en service commercial en août 2016, le programme Leap -acronyme de Leading Edge Aviation Propulsion ou Propulsion d’aviation de pointe- a permis d'équiper 1 400 appareils de 136 opérateurs répartis sur cinq continents avec trois modèles de moteurs, le Leap-1A, pour l'A320neo, le Leap-1B pour le Boeing 737MAX et le Leap-1C pour le Comac C919.

15 % de consommation gagnés

« Le moteur Leap continue de délivrer les performances que nous avions promises il y a plus de 10 ans lorsque nous avons lancé le programme. Le rythme auquel cette flotte de moteurs accumule les heures de vol et les cycles est fantastique, a déclaré Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International. Le moteur Leap offre aux opérateurs une amélioration de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport aux moteurs de la génération précédente, soit le CFM56, ainsi que des réductions significatives des émissions sonores, de l'ordre de 15 dB.