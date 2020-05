10 000 MASQUES CONFECTIONNÉS AU QUÉBEC POUR LES PME MANUFACTURIÈRES DU SECTEUR AÉROSPATIAL

Montréal, le 29 avril 2020 – Aéro Montréal est fière d’annoncer aujourd’hui le lancement de sa nouvelle initiative innovante qui vise à offrir aux PME manufacturières du secteur aérospatial un lot de 10 000 masques réutilisables. Ce projet a pour but de soutenir la poursuite ou la reprise de leurs activités dans un environnement de travail sécuritaire.

Cette confection montréalaise rendra possible la protection de milliers d’employés qualifiés de l’industrie aérospatiale sans mettre en difficulté l’approvisionnement nécessaire au bon fonctionnement des services de santé. Les entreprises de l’industrie aérospatiale ont déjà déployé un large éventail de mesures sanitaires pour permettre la continuité des activités et cette nouvelle initiative d’Aéro Montréal sera complémentaire à ce qui est en place. La crise de la COVID-19 est sans précédent et entrainera le maintien de ces protocoles de sécurité pendant de nombreux mois. Un grand nombre d’entreprises préparent la reprise de leurs activités et ils devront certainement faire face à des défis d’approvisionnements pour s’assurer d’offrir des équipements de protection individuelle à leurs employés, dont les masques.

Encourager une reprise graduelle et sécuritaire en soutenant l’entrepreneuriat local

Aéro Montréal s’appuiera sur la force de son réseau pour offrir gratuitement des masques réutilisables. Au cours des prochains jours, notre équipe s’assurera de contacter nos nombreuses PME pour qu’elles puissent bénéficier de cette offre.

S’inspirant du Panier Bleu, cette initiative vise aussi à soutenir le tissu économique local. C’est pourquoi elle a été mise en œuvre avec le soutien de la Grappe métropolitaine de la mode mmode et s’appuie sur un fournisseur de manteaux montréalais, l’entreprise Quartz Co., qui a modifié sa ligne de production pour fabriquer de l’équipement textile de protection. Cette collaboration inter-grappes permettra l’approvisionnement, en un temps record, de masques lavables à des coûts très compétitifs. Une fois les 10 000 masques gratuits distribués, les PME du secteur aérospatial qui souhaiteraient s’en procurer pourront le faire en s’adressant à Aéro Montréal.

« Par cette initiative, Aéro Montréal confirme son soutien aux petites et moyennes entreprises, qui jouent un rôle crucial au sein de la chaîne d’approvisionnement. En collaborant avec des acteurs locaux, Aéro Montréal contribuera à assurer une reprise des activités sécuritaire et efficace pour un secteur clé qui représente plus de 42 100 emplois directs au Québec, » a déclaré Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale, Aéro Montréal

« Depuis les derniers mois, nous avons investi massivement dans l’acquisition de nouvelles usines de production au Québec car nous croyons en l’importance de conserver et développer une force de production locale. Grâce à ces efforts, nous pouvons aujourd’hui contribuer à la lutte du COVID-19 en fabriquant entre autres des masques pour nos clients corporatifs. » a ajouté Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co.

À propos d’Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l’ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l’industrie, des institutions d’enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d’Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.