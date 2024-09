1 100 jours cumulés sur orbite !

Chaises musicales

Les cosmonautes russes Oleg Kononenko et Nikolaï Tchoub avaient rejoint la Station spatiale internationale le 15 septembre 2023 à l’aide du Soyouz MS 24, aux côtés de l’astronaute américaine Loral O’Hara.

Si le séjour de cette dernière devait durer six mois, celui des deux hommes visait dès le départ à détrôner le record du plus long séjour d’une traite à bord de l’ISS, de presque 371 jours.

En mars dernier, Loral O’Hara avait été remplacée par sa compatriote Tracy Dyson à l’occasion de l’arrivée du Soyouz MS 25 et du (court) séjour du Russe Oleg Novitski et de la Biélorusse Marina Vassilievskaïa, rentrés sur Terre avec le Soyouz MS 24.

Et c’est le 23 septembre que Oleg Kononenko, Nikolaï Tchoub et Tracy Dyson ont retrouvé le plancher des vaches – visiblement pas très frais en ce qui concernait les deux hommes…

Le record de Padalka pulvérisé

Comme prévu, Oleg Kononenko (qui volait pour la cinquième fois dans l’espace) et Nikolaï Tchoub (premier vol) ont établi un nouveau record de longévité à bord de l’ISS : près de 374 jours.

Le précédent record était détenu depuis un an par deux Russes et un Américain, Sergueï Prokopiev, Dimitri Peteline et Frank Rubio.

Par ailleurs, le 5 février dernier, Oleg Kononenko a battu le record de son compatriote Guennadi Padalka, qui a cumulé 878 jours de micropesanteur (également à l’occasion de cinq missions spatiales).

Puis, le 5 juin, Oleg Kononenko est devenu la première personne au monde à avoir séjourné plus de 1 000 jours sur orbite.

Désormais, le compteur est arrêté à 1 110 jours...