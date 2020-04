Yuri’s Night virtuelles

Rendez-vous planétaire

Refusant de céder devant la pandémie planétaire, les organisateurs des Yuri’s Night, rendez-vous annuel de promotion festif des activités spatiales à l’occasion de l’anniversaire du premier homme dans l’espace, ont choisi d’organiser une « World Space Party » globale et virtuelle (en anglais), avec un certain nombre de célébrités, dont plusieurs astronautes.

Décalage horaire oblige, l’événement débutera le vendredi 11 avril à partir de 23 heures, heure de Paris, sur https://party.yurisnight.net/globalwebcast

Plusieurs initiatives en France

Plusieurs rendez-vous ont l’air également de se préparer à travers l’hexagone, notamment du côté des cafés des sciences, durant le week-end pascal.

Nous n’avons pas reçu beaucoup d’informations à ce jour et vous recommandons de suivre les dernières informations à ce sujet sur Twitter (@YurisNight).

Sur la chaîne Ideas In Science

Dimanche 12 avril à partir de 15 heures (heure de Paris), l’association Histoires d’espace organisera pour sa part sa dixième Yuri’s Night, pour la première fois en (quasi) direct sur YouTube, accueillie par la chaîne Ideas In Science.

Elle rassemblera plusieurs spécialistes du spatial ou de science-fiction, qui célèbreront les 50 ans de la mission Apollo 13, en compagnie de l’astronaute français Jean-François Clervoy.

Programme détaillé

« Apollo 13, un échec réussi » avec Philippe Henarejos, rédacteur en chef de la revue Ciel & Espace et auteur du livre Ils ont marché sur la Lune (Belin, 2019), lauréat du Prix Robert Aubinière 2019 de l’Institut Français d'Histoire de l'Espace

« Apollo 14, le retour » avec Bernard Chabbert, journaliste, auteur et producteur, envoyé spécial pour Europe n°1 à partir d’Apollo 14

« Un sauvetage médiatisé » avec Stéphane Sébile, collectionneur et webmaster du site Space Quotes / Souvenirs d’espace

« Apollo 13 au cinéma » avec Jean-Marc Deschamps, spécialiste de science-fiction et président des Gentlemen collectionneurs

« Echappées belles soviétiques et russes » avec Nicolas Pillet, webmaster du site Kosmonavtika.

Un événement soutenu par Air & Cosmos, la commission Astronautique et Techniques Spatiales de la Société Astronomique de France, le magazine L’Astronomie et la chaîne Ideas In Science.