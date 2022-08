Wizzair revole à Moscou

Wizzair, troisième compagnie low cost européenne, a annoncé lundi qu’elle espérait reprendre les vols quotidiens entre Abu Dhabi et Moscou à partir du 3 octobre 2022. Wizzair Abu Dhabi est une joint-venture entre l’européen Wizzair et la société d’investissement et de portefeuille ADQ qui appartient au gouvernement d’Abu Dhabi. L’ADQ détient une participation de 51 % dans Wizzair Abu Dhabi et son siège social se trouve aux Emirats arabes unis. En décembre 2021, la compagnie avait décidé d'effectuer des vols entre Abu Dhabi et Moscou, mais en février 2022, la guerre en Ukraine a obligé la compagnie à suspendre tous ses vols vers la Russie.

Aucun vol vers la Russie depuis l'Europe

La compagnie aérienne n'a pas l'ambition de reprendre ses vols de l'Europe vers la Russie sous la menace des sanctions européennes. La quasi totalité des avions de la compagnie Wizzair sont immatriculés en Europe et au Royaume-Uni, sauf ceux basés aux Emirats Arabes Unis, et sont donc soumis à des sanctions russes. Cependant, d'autres compagnies telles que Emirates ou encore Air Arabia continuent de survoler l'espace russe car ils ont refusé de se joindre aux sanctions internationales contre le régime de Poutine.